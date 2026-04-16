  Юрген Клопп выдвинул Реалу условие, при котором возглавит клуб
16 апреля 2026, 22:42 |
Юрген Клопп выдвинул Реалу условие, при котором возглавит клуб

Тренер хочет громких трансферов

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Юрген Клопп может в скором времени стать главным тренером мадридского «Реала». Сообщается, что немецкий специалист уже составил список трансферных требований на сумму около 140 миллионов евро.

По имеющейся информации, Клопп якобы готов возглавить «сливочных» при условии серьезного усиления состава, прежде всего в оборонительной линии.

Главной целью немца называют защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате. Его трансфер оценивается примерно в 60 млн евро. Также в шорт-листе – центрбек дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек, чья клаусула составляет около 60 млн евро.

Отдельно упоминается и молодой немецкий талант Кеннет Айххорн, которого рассматривают как инвестицию в будущее. Его возможный трансфер оценивается еще в 20 млн евро.

Таким образом, общая стоимость потенциальных усилений по требованиям Клоппа может достичь 140 млн евро. Руководство «Реала» якобы рассматривает варианты и оценивает возможность реализации такого плана.

Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.net
