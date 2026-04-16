  Реал нашел нового тренера после поражения от Баварии в Лиге чемпионов
16 апреля 2026, 08:10 | Обновлено 16 апреля 2026, 09:17
Реал нашел нового тренера после поражения от Баварии в Лиге чемпионов

Мадридский клуб может возглавить Клопп

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Мадридский «Реал» считается главным претендентом на назначение немецкого тренера Юргена Клоппа в случае его возвращения к тренерской деятельности.

По информации источников, руководство мадридского клуба уже несколько лет высоко ценит немецкого специалиста – в частности, его харизму и умение строить команды, способные доминировать и выигрывать трофеи.

Отмечается, что Альваро Арбелоа покинет команду летом и доработает текущий сезон до конца.

Напомним, Клопп покинул «Ливерпуль» летом 2024 года, а уже в начале 2025-го присоединился к структуре Red Bull.

По теме:
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Альваро АРБЕЛОА: «Это был отличный матч. Мне больно и жалко игроков»
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Дмитрий Олийченко Источник: Cope
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Жалею, что не избил его, это не человек, а хамло»
Футбол | 15 апреля 2026, 23:53 4
Легенда Динамо: «Жалею, что не избил его, это не человек, а хамло»
Легенда Динамо: «Жалею, что не избил его, это не человек, а хамло»

Михайличенко вспомнил конфликт с сантехником

Маркевич унизил футболиста Динамо. Это игрок для пляжного футбола
Футбол | 15 апреля 2026, 08:02 4
Маркевич унизил футболиста Динамо. Это игрок для пляжного футбола
Маркевич унизил футболиста Динамо. Это игрок для пляжного футбола

Тренер высказался об уровне Герреро

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Футбол | 16.04.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
ФОТО. Экс-футболист сборной Англии комфортно чувствует себя под ракетами
Футбол | 16.04.2026, 01:13
ФОТО. Экс-футболист сборной Англии комфортно чувствует себя под ракетами
ФОТО. Экс-футболист сборной Англии комфортно чувствует себя под ракетами
В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
Футбол | 15.04.2026, 07:00
В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
Варіант шикарний,  але чи погодиться Клопп
ну це було б чудово. 
Популярные новости
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
ФЬЮРИ: «Забудьте об этом супертяже, он уже закончился, ему конец»
15.04.2026, 04:32 1
Бокс
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
15.04.2026, 06:23 2
Футбол
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
15.04.2026, 09:13 39
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
14.04.2026, 20:00
Бокс
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
Забарный опозорил талантливого футболиста ПСЖ
15.04.2026, 05:02 6
Футбол
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14.04.2026, 08:42 11
Футбол
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
15.04.2026, 03:02 9
Футбол
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 9
Футбол
