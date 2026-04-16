Реал нашел нового тренера после поражения от Баварии в Лиге чемпионов
Мадридский клуб может возглавить Клопп
Мадридский «Реал» считается главным претендентом на назначение немецкого тренера Юргена Клоппа в случае его возвращения к тренерской деятельности.
По информации источников, руководство мадридского клуба уже несколько лет высоко ценит немецкого специалиста – в частности, его харизму и умение строить команды, способные доминировать и выигрывать трофеи.
Отмечается, что Альваро Арбелоа покинет команду летом и доработает текущий сезон до конца.
Напомним, Клопп покинул «Ливерпуль» летом 2024 года, а уже в начале 2025-го присоединился к структуре Red Bull.
