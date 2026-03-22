Клопп назвал будущего топ-тренера: «Еще игроком уже был немного коучем»

22 марта 2026, 21:53 |
233
Юрген Клопп считает, что Хаби Алонсо скоро будет лучшим тренером мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал Хаби Алонсо выдающимся представителем нового поколения тренеров, предположив, что он уже был тренером еще во время своей игровой карьеры.

«Следующее поколение уже есть, и я бы сказал, что Хаби – выдающийся в этом плане… Бывший игрок мирового класса, к тому же из тренерской семьи, что немного помогает, он уже был немного тренером во время карьеры игрока. Футбол, который он демонстрирует, команды, которые он создает, трансферы, которые он проводит, – это абсолютно исключительное», – приводит слова Клоппа Goaldata - Liverpool Zone.

Несмотря на то, что Клопп с Алонсо могут считаться легендами «Ливерпуля», вместе им не довелось работать. Испанец играл на «Энфилде» в период 2004-2009 годов, а Клопп начал свой 10-летний отрезок с мерсисадцами в сезоне 2015/16. Алонсо успешно тренировал «Байер», но не добился успеха с «Реалом».

Юрген Клопп Хаби Алонсо Ливерпуль Байер Реал Мадрид
Руслан Полищук
Руслан Полищук
