Клопп может возглавить одну из самых успешных команд в истории футбола

Бывший наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен возобновить тренерскую карьеру – об этом сообщил авторитетный инсайдер Саша Тавольери.

По информации источника, опытный 58-летний специалист является главным кандидатом на должность тренера сборной Германии, если команда неудачно выступит на чемпионате мира под руководством Юлиана Нагельсманна.

«Клопп вернул себе пыл и желание работать главным тренером. Если Нагельсманн не добьется успеха на чемпионате мира, сборная Германии планирует пригласить Клоппа. Он открыт для идеи возглавить национальную команду», – написал Тавольери в социальной сети X.

Сборная Германии является одной из самых успешных национальных команд в мире – «бундестим» четыре раза становились чемпионами мира и трижды побеждали на чемпионатах Европы.

Кроме того, немецкая команда имеет в своем активе восемь медалей с ЧМ (четыре серебра и четыре бронзы), а также шесть наград с Евро (три серебра и три бронзы).

1 октября 2024 года Red Bull объявили о назначении Клоппа на должность глобального руководителя футбола – случилось это после того, как немецкий тренер покинул должность наставника «Ливерпуля».