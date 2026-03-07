Клопп может возглавить одну из самых успешных команд в истории футбола
Опытный специалист является главным кандидатом на должность тренера сборной Германии
Бывший наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен возобновить тренерскую карьеру – об этом сообщил авторитетный инсайдер Саша Тавольери.
По информации источника, опытный 58-летний специалист является главным кандидатом на должность тренера сборной Германии, если команда неудачно выступит на чемпионате мира под руководством Юлиана Нагельсманна.
«Клопп вернул себе пыл и желание работать главным тренером. Если Нагельсманн не добьется успеха на чемпионате мира, сборная Германии планирует пригласить Клоппа. Он открыт для идеи возглавить национальную команду», – написал Тавольери в социальной сети X.
Сборная Германии является одной из самых успешных национальных команд в мире – «бундестим» четыре раза становились чемпионами мира и трижды побеждали на чемпионатах Европы.
Кроме того, немецкая команда имеет в своем активе восемь медалей с ЧМ (четыре серебра и четыре бронзы), а также шесть наград с Евро (три серебра и три бронзы).
1 октября 2024 года Red Bull объявили о назначении Клоппа на должность глобального руководителя футбола – случилось это после того, как немецкий тренер покинул должность наставника «Ливерпуля».
