Англия
04 мая 2026, 20:41
МАКФАРЛЕЙН: «Я бы не сказал, что тяжело быть тренером Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест»

Getty Images/Global Images Ukraine. Калум Макфарлейн

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (1:3) в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги:

«Чрезвычайно досадное выступление и результат, очень разочаровывает. Первые 15 минут были катастрофическими. Именно они задали тон всему матчу. Мне пока сложно сказать, что именно пошло не так, я бы хотел сначала пересмотреть этот матч, чтобы понять, в чем такой разительный контраст по сравнению с тем, как мы защищались против «Лидса».

Энцо попал в штангу, Палмер не забил пенальти, когда все так складывается не в твою пользу, становится еще тяжелее. Нам нужен был этот импульс от гола, но мы его не получили.

Я бы не сказал, что «Челси» трудно тренировать. Не думаю, что это вопрос недостаточной самоотдачи или желания со стороны игроков. У нас были неплохие моменты во втором тайме. Вопрос не в том, что игроки не старались.

Мы верим, что остановим эту серию. Мы ежедневно видимся с игроками, и они делают все, что в их силах. Мы должны быстро реагировать на эти результаты.

Джесси Дерри? На данный момент все признаки положительные, поэтому мы надеемся, что он в хорошей форме, и, судя по тому, что мы слышали, ситуация благоприятная. Очень жаль Джесси, я считаю, что он хорошо провел матч. Он создавал опасность — это был чрезвычайно важный момент для него, который, к сожалению, закончился печально.

Роберт Санчес тоже в хорошем состоянии. Надеюсь, что игроки «Форест» также в стабильном и хорошем состоянии.

Гол Жоао Педро? Прекрасный завершающий удар, ему не повезло с голом, который не засчитали из-за офсайда, так что хорошо, что он забил легитимный гол, но он ничего не значит.

Я уже говорил ранее, но нам просто нужно улучшить эту игру и быть готовыми к следующему матчу через пять дней».

Дмитрий Вус Источник: BBC
Влетіти 1:3 дома Ноттінгему і я би легко зміг.😀
