Экс-защитник сборной Украины: «Полесье могло закрыть матч в первом тайме»

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от одного из самых интересных поединков 26 тура УПЛ «Металлист 1925» – «Полесье», в котором победили номинальные гости – 1:0.

«На прошлой неделе я был на стажировке в ФК «Полесье» и, как вишенка на торте – имел возможность побывать на отчетном поединке. Я остался доволен увиденным. Выясняли отношения команды с разной тренерской философией.

В первом тайме доминировало «Полесье», прежде всего благодаря умелому выходу из-под прессинга соперника. Если бы Краснопир при счете 1:0 реализовал свой голевой момент, то можно было бы досрочно снимать вопрос о победителе с повестки дня. Однако Игорь ошибся.

Чтобы добиться слома тренерский штаб «Металлиста 1925» после перерыва провел несколько замен, свежие игроки начали более агрессивно действовать в средней зоне, разнообразнее в наступательных операциях – и харьковчане перехватили инициативу.

Все же, считаю, что «Полесье» было ближе к победе. А тот игровой эпизод под занавес матча с попаданием мяча в руку защитника «Полесья», по-моему, не тянул на назначение пенальти.

По-моему, новый наставник сборной Украины смело может рассчитывать не только на тех игроков «Полесья» и «Металлиста 1925», которые ранее вызывались в главную команду страны, а этот список пополнится еще 2-3 исполнителями».