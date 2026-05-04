Металлист 1925 обратился к болельщикам после скандального матча с Полесьем

Харьковский «Металлист 1925» обратился в своих соцсетях к болельщикам по случаю вчерашнего матча 26-го тура УПЛ против «Полесья» (0:1).

Поединок имел принципиальное значение для обеих команд, которые продолжают борьбу за третье место в чемпионате Украины. Желто-синие потерпели минимальное поражение. Единственный гол в матче забил Максим Брагару. Поражение отдалило «Металлист 1925» от «бронзовой» позиции на 7 очков. Игроки и тренеры команды жестко раскритиковали судейство в матче.

«Хотим поблагодарить за прекрасную атмосферу на вчерашней игре. И приглашаем всех 12 мая на стадион «Центральный». «Металлист 1925» против «Карпат», – говорится в сообщении.

После 26 туров УПЛ «Металлист 1925» занимает пятое место в турнирной таблице с 45 очками в активе. «Полесье» идет третьим с 52 очками.