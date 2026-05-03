ФОТО. Металлист 1925 набросился на судью после матча с Полесьем

Игроки и тренерский штаб «Металлиста 1925» устроили словесную перепалку с главным арбитром Андреем Коваленко после матча с «Полесьем».

Матч на «Центральном стадионе» завершился победой «волков» (1:0), однако харьковчан разозлил не столько результат.

«Металлист 1925» набросился на судью после финального свистка из-за эпизода на последних секундах: мяч попал в руку защитника «Полесья» в штрафной площади.

Коваленко проигнорировал эпизод и продолжил игру, чем до предела завел харьковчан.

Объяснение судьи вызвали только удивление у представителей «Металлиста 1925», которые не могли понять безразличия арбитра.

