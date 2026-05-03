Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Металлист 1925 набросился на судью после матча с Полесьем
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 19:14 | Обновлено 03 мая 2026, 19:19
180
0

ФОТО. Металлист 1925 набросился на судью после матча с Полесьем

Причиной спора стал эпизод последних секунд

03 мая 2026, 19:14 | Обновлено 03 мая 2026, 19:19
180
0
ФОТО. Металлист 1925 набросился на судью после матча с Полесьем
ФК Металлист 1925

Игроки и тренерский штаб «Металлиста 1925» устроили словесную перепалку с главным арбитром Андреем Коваленко после матча с «Полесьем».

Матч на «Центральном стадионе» завершился победой «волков» (1:0), однако харьковчан разозлил не столько результат.

«Металлист 1925» набросился на судью после финального свистка из-за эпизода на последних секундах: мяч попал в руку защитника «Полесья» в штрафной площади.

Коваленко проигнорировал эпизод и продолжил игру, чем до предела завел харьковчан.

Объяснение судьи вызвали только удивление у представителей «Металлиста 1925», которые не могли понять безразличия арбитра.

ФОТО. Металлист 1925 набросился на судью после матча с Полесьем

По теме:
Гиорги МАЙСУРАДЗЕ: «Вау, это было поразительно»
ВИДЕО. Как Шахтер забил Динамо. Перед этим Ярмоленко упал на газон
Олег ФЕДОР: «Конечно, есть шансы на серебро»
фото чемпионат Украины по футболу пенальти Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Сергей Чоботенко Металлист 1925 Андрей Коваленко (судья) Илья Крупский Металлист 1925 - Полесье
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Бокс | 02 мая 2026, 16:57 1
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве

Японский «Монстр» одолел своего соотечественника единогласным решением судей

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Футбол | 03 мая 2026, 07:52 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»

Известный тренер оценил шансы «Динамо» попасть в тройку призеров

Почему следующей топ-продажей Шахтера должен стать Ризнык, а не бразилец
Футбол | 03.05.2026, 10:14
Почему следующей топ-продажей Шахтера должен стать Ризнык, а не бразилец
Почему следующей топ-продажей Шахтера должен стать Ризнык, а не бразилец
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 03.05.2026, 16:23
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Футбол | 03.05.2026, 09:27
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 18
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 1
Бокс
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 142
Теннис
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 32
Футбол
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
02.05.2026, 20:11
Теннис
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем