Форвард Динамо, который забил семь голов в сезоне, может сыграть на ЧМ

Форвард киевского «Динамо» и сборной Панамы Эдуардо Герреро может сыграть на чемпионате мира 2026, который состоится в июне и июле в Канаде, США и Мексике.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, главный тренер учасника мундиаля доволен игровой формой 26-летнего футболиста. Соперниками Панамы на групповом этапе станут Англия, Хорватия и Гана.

Датский специалист Томас Кристиансен внимательно следит за выступления Герреро и намерен вызвать игрока в расположение сборной – проявить себя напдающий может в товарищеских матчах против Бразилии и Доминиканской Республики.

Герреро провел 29 матчей в составе киевской команды, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. За свою страну сыграл 22 поединка, где записал на свой счет три забитых мяча.