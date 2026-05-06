УАФ удивила Реброва принятым решением по поводу контракта
Тренер рассчитывал на новый контракт после победы над Исландией
Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассчитывал на продолжение сотрудничества после победы над Исландией в отборе на ЧМ-2026, сообщает Игорь Цыганык.
Однако тренер тогда не получил предложения от ассоциации – в итоге команда проиграла в плей-офф отбора Швеции, и Ребров решил покинуть сборную.
Реброва в сборной заменит итальянский специалист Андре Мальдера.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец мог получать запрещенное вещество систематически
Команду мог возглавить Йовичевич