Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ удивила Реброва принятым решением по поводу контракта
Сборная УКРАИНЫ
06 мая 2026, 23:02 |
912
0

УАФ удивила Реброва принятым решением по поводу контракта

Тренер рассчитывал на новый контракт после победы над Исландией

06 мая 2026, 23:02 |
912
0
УАФ удивила Реброва принятым решением по поводу контракта
УАФ. Сергей Ребров

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассчитывал на продолжение сотрудничества после победы над Исландией в отборе на ЧМ-2026, сообщает Игорь Цыганык.

Однако тренер тогда не получил предложения от ассоциации – в итоге команда проиграла в плей-офф отбора Швеции, и Ребров решил покинуть сборную.

Реброва в сборной заменит итальянский специалист Андре Мальдера.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

По теме:
У Сергея Реброва появился конкурент – работа уходит от тренера
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводили обыски СБУ
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 06 мая 2026, 07:28 14
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком

Украинец мог получать запрещенное вещество систематически

В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Футбол | 06 мая 2026, 08:11 10
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований

Команду мог возглавить Йовичевич

Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 06.05.2026, 05:55
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
В США платят 50 000 долларов за просмотр всех матчей ЧМ-2026
Футбол | 06.05.2026, 20:43
В США платят 50 000 долларов за просмотр всех матчей ЧМ-2026
В США платят 50 000 долларов за просмотр всех матчей ЧМ-2026
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Хоккей | 06.05.2026, 14:05
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 14
Футбол
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
06.05.2026, 08:38 10
Футбол
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
05.05.2026, 00:32
Бокс
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
05.05.2026, 07:06 6
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
05.05.2026, 06:02 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем