УАФ удивила Реброва принятым решением по поводу контракта

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассчитывал на продолжение сотрудничества после победы над Исландией в отборе на ЧМ-2026, сообщает Игорь Цыганык.

Однако тренер тогда не получил предложения от ассоциации – в итоге команда проиграла в плей-офф отбора Швеции, и Ребров решил покинуть сборную.

Реброва в сборной заменит итальянский специалист Андре Мальдера.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».