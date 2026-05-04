Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-вратарь Динамо: «Нещерет разочаровал больше, чем Ризнык»
Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 16:52 |
1316
0

Экс-вратарь Динамо: «Нещерет разочаровал больше, чем Ризнык»

Владимир Цыткин считает, что более справедливым итогом Классического была бы ничья

04 мая 2026, 16:52 |
1316
0
Экс-вратарь Динамо: «Нещерет разочаровал больше, чем Ризнык»
ФК Динамо. Руслан Нещерет

Бывший тренер сборных Украины разных возрастных групп Владимир Цыткин в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 26 тура УПЛ с участием грандов – «Динамо» и «Шахтера», в котором победили «горняки» – 2:1.

– Напряжение чувствовалось, но оппоненты не порадовали содержательной игрой. Прежде всего, из-за невысокого уровня подготовки.

– Что вам больше всего не понравилось?

– Соперники, словно сговорившись, играли по результату. Динамовцы, открыв счет, почему-то успокоились, хотя должны были прибавить обороты, пытаться дожать гостей, забить второй раз и закрыть игру. Этого не вышло.

Когда «горняки» после перерыва взяли мяч под свой контроль и не только быстро восстановили равновесие, но и вышли вперед, то неожиданно начали действовать с оглядкой на тыл и чуть не поплатились. В нескольких моментах киевляне могли спастись и это было бы справедливо.

Во-вторых, участники удивили низкой технической подготовкой. Кстати, бразильские легионеры ничем особенным не отличались в работе с мячом. Потому командам было сложно продемонстрировать комбинационную игру.

– Вы, как бывший вратарь, что можете сказать об игре голкиперов?

– К «горняку» Дмитрию Ризныку меньше вопросов, хотя и он был не безгрешен. А вот его киевский коллега Руслан Нещерет – разочаровал. В эпизоде ​​с первым пропущенным голом – не выручил, второй – на его совести. Впрочем, уже по традиции слабо сыграли и защитники обоих клубов.

– Динамовцы, если бы выиграли, то могли замахнуться даже на серебряные медали. Теперь они еще претендуют на призовое место?

– А почему бы и нет? Ведь другие команды из главной группы тоже не впечатляют. В частности, я остался недоволен просмотром матча 26-го тура «Металлист 1925» – «Полесье». Даже не верилось, что на таком уровне можно так ошибаться. Печально.

А динамовцам уже на этой неделе играть с резко притормозившим ЛНЗ, хотя команда еще на втором месте. В случае победы киевлян в Черкассах интрига снова вернется.

По теме:
Металлист 1925 обратился к болельщикам после скандального матча с Полесьем
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась поездкой в Париж
Василий КОБИН: «Я знал, что рано или поздно закончится серия неудач»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер инсайд Мнение эксперта Владимир Цыткин Руслан Нещерет Дмитрий Ризнык
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Бокс | 04 мая 2026, 07:20 1
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком

Рико проводит жесткие спарринги и весь в синяках

Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Футбол | 04 мая 2026, 08:12 13
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»

Президент киевлян вспомнил, как продавал Миколенко

Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Футбол | 04.05.2026, 10:05
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Легенда Шахтера может получить должность в тренерском штабе сборной Украины
Футбол | 04.05.2026, 10:47
Легенда Шахтера может получить должность в тренерском штабе сборной Украины
Легенда Шахтера может получить должность в тренерском штабе сборной Украины
Экс-капитан сборной Украины: «Мальдера за 3 дня придумал. Не видел такого»
Футбол | 04.05.2026, 17:05
Экс-капитан сборной Украины: «Мальдера за 3 дня придумал. Не видел такого»
Экс-капитан сборной Украины: «Мальдера за 3 дня придумал. Не видел такого»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Муж Костюк и Заневска держали боксеры на награждении. Что это значит?
ФОТО. Муж Костюк и Заневска держали боксеры на награждении. Что это значит?
02.05.2026, 22:46 13
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
03.05.2026, 07:52 3
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 21
Футбол
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
04.05.2026, 06:12 5
Бокс
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 20
Футбол
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 6
Футбол
Произошли значительные изменения в отношении поединка Усик – Верховен
Произошли значительные изменения в отношении поединка Усик – Верховен
03.05.2026, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем