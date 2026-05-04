Экс-вратарь Динамо: «Нещерет разочаровал больше, чем Ризнык»

Бывший тренер сборных Украины разных возрастных групп Владимир Цыткин в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 26 тура УПЛ с участием грандов – «Динамо» и «Шахтера», в котором победили «горняки» – 2:1.

– Напряжение чувствовалось, но оппоненты не порадовали содержательной игрой. Прежде всего, из-за невысокого уровня подготовки.

– Что вам больше всего не понравилось?

– Соперники, словно сговорившись, играли по результату. Динамовцы, открыв счет, почему-то успокоились, хотя должны были прибавить обороты, пытаться дожать гостей, забить второй раз и закрыть игру. Этого не вышло.

Когда «горняки» после перерыва взяли мяч под свой контроль и не только быстро восстановили равновесие, но и вышли вперед, то неожиданно начали действовать с оглядкой на тыл и чуть не поплатились. В нескольких моментах киевляне могли спастись и это было бы справедливо.

Во-вторых, участники удивили низкой технической подготовкой. Кстати, бразильские легионеры ничем особенным не отличались в работе с мячом. Потому командам было сложно продемонстрировать комбинационную игру.

– Вы, как бывший вратарь, что можете сказать об игре голкиперов?

– К «горняку» Дмитрию Ризныку меньше вопросов, хотя и он был не безгрешен. А вот его киевский коллега Руслан Нещерет – разочаровал. В эпизоде ​​с первым пропущенным голом – не выручил, второй – на его совести. Впрочем, уже по традиции слабо сыграли и защитники обоих клубов.

– Динамовцы, если бы выиграли, то могли замахнуться даже на серебряные медали. Теперь они еще претендуют на призовое место?

– А почему бы и нет? Ведь другие команды из главной группы тоже не впечатляют. В частности, я остался недоволен просмотром матча 26-го тура «Металлист 1925» – «Полесье». Даже не верилось, что на таком уровне можно так ошибаться. Печально.

А динамовцам уже на этой неделе играть с резко притормозившим ЛНЗ, хотя команда еще на втором месте. В случае победы киевлян в Черкассах интрига снова вернется.