Динамо обратилось в УАФ перед июньскими матчами сборной Украины

Киевское «Динамо» предложило УАФ свою клубную базу, чтобы сборная Украины могла лучше подготовиться к июньским товарищеским матчам. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский:

«Еще один популярный вопрос: где сборная Украины будет готовиться к июньским товарищеским матчам? Ответ: «Эмили Ресорт», город Львов.

По моей информации, руководство киевского «Динамо» предлагало руководству Украинской ассоциации футбола для этой цели базу в Конча-Заспе. Предлагало совершенно бесплатно. Однако на сегодняшний день фаворит – «Эмили Ресорт».

Хотя на будущее не исключается, что, возможно, следующий сбор будет проведен именно в Киеве», – сообщил инсайдер.

В марте «сине-желтые» боролись за путевку на ЧМ-2026, однако потерпели поражение от команды Швеции в полуфинале квалификации. После неудачи сборная осталась без главного тренера Сергея Реброва.

Ожидается, что в ближайшее время национальную команду возглавит известный итальянский специалист Андреа Мальдера, а одним из его ассистентов станет экс-футболист «Шахтера» Тарас Степаненко.