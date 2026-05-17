Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне

Александр Зинченко может остаться в «Аяксе», несмотря на серьезную травму, которую он получил вскоре после перехода в амстердамскую команду.

По информации нидерландских СМИ, руководство клуба в ближайшее время должно принять решение относительно будущего украинца. Зимой Зинченко присоединился к «Аяксу» после ухода из «Арсенала», однако из-за травмы фактически не смог проявить себя – футболист провел лишь около 20 минут в составе команды.

Сообщается, что украинец хочет продолжить выступления в Амстердаме и сожалеет, что не смог полноценно помочь команде после трансфера.

В то же время в клубе сомневаются из-за травматичности игрока и неудачного опыта с футболистами, которые часто находятся в лазарете. Несмотря на это, в «Аяксе» признают, что Зинченко мог бы значительно усилить левый фланг обороны благодаря своему опыту и универсальности.

Ожидается, что окончательное решение относительно будущего украинского защитника будет принято после завершения сезона.