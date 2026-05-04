Василий КОБИН: «Я знал, что рано или поздно закончится серия неудач»

В матче 26-го тура Первой лиги «Ингулец» со счетом 3:1 обыграл «Пробой». Итог поединка подвел наставник «Ингульца» Василий Кобин.

– Трудная игра. Мы и ожидали тяжелую игру, потому что мы понимали, что придет Пробой. Команда не проигрывала достаточно долгое время и находилась в хорошем психологическом состоянии. Мы знали их сильные и слабые стороны. Что касается самой игры, то я ребят хочу поблагодарить за самоотдачу, за проявленный характер. По игре, конечно, есть вопросы, особенно по первому тайму. А так в целом – первая победа, если брать начало весенней части. Я говорил, что будет хорошо, если команда начнет в мае выигрывать. Начало мая и команда немного выглядит по-другому. Команда прогрессирует – и это радует. Конечно, ошибки в обороне есть, но то, что команда от игры к игре добавляет, это заметно. Будем бороться, стараться побеждать в следующих матчах.

– За счет чего, по вашему мнению, удалось переломить игру?

– Здесь и замены сделали свое дело, потому что мы стали интенсивнее. Мы начали выигрывать подборы. И конечно, гол в начале второго тайма. Я команде сказал, что если забьем быстрый гол в начале второго тайма, то выигрываем в плане психологии, мы будем на лучших позициях. Слава Богу, что мы забили, мы высоко отобрали мяч, сделали передачу, забили гол и начали давить на команду. Естественно, и у Пробоя были моменты. Переходная фаза у них достаточно качественная. Они мобильны, быстры. И игра могла закончиться со счётом даже 4:4. И это было бы для болельщика. Конечно, я думаю, что игра болельщику понравилась, потому что очень много моментов, как с нашей стороны, так и со стороны Пробоя.

– Замены произошедшие сразу после перерыва – Юрий Тлумак и Александр Евтушенко. Они были плановые, выпадали ли ребята из игры?

– Мы на всех ребят рассчитываем. Только вышло, что Саша и Юра, они больше выходили с первых минут и не до конца поняли, что от них мы хотим, делали не те вещи, про которые мы договаривались, и они выпадали из игры по определенным причинам. Они не адаптировались к игре, не готовы ли были к игре и так далее, но это пусть в себе разбираются. Самое главное, что у нас есть ребята, которые вышли и помогли команде победить, забили три мяча, и еще были моменты. Так что я хочу поздравить тех ребят, которые вышли и прибавили, и сыграли достаточно качественно.

– Показательно, что как раз два гола забиты вышедшими на замену ребятами -это Артем Бенедюк и Даниил Тузенко.

– Да. И Ярослав Рязанцев хорошо вышел, отдал голевую передачу и обострял, был активен в прессинге. И то, что от него мы требуем, он делал. Это еще раз показывает, что команда у нас молодая, и по тем или иным причинам у нас всегда кто-то выпадает. Мы не можем сыграть качественно, чтобы все 10 игроков плюс вратарь были сконцентрированы и все хорошо отыграли. Постоянно кто-то выпадает, кто-то из-за своей молодости, кто-то из-за своей неуверенности и так далее. Но у нас есть терпение, мы ждем и всем даем шанс. Сейчас опять же концовка чемпионата будет. Кто-то смотрится более качественно и более мотивирован. Так что рад, что есть конкуренция. Будем смотреть, как ребята будут работать дальше.

– Ну, если по этому сезону уже все более-менее понятно в общих чертах, как бы вы спрогнозировали, каким Ингулец будет через полгода, через год?

– У нас есть игроки, у которых истекают контракты, и мы должны понимать, кто останется. А я в своих предыдущих интервью говорил, что ребятам, которых мы взяли, нужно время. Мы собрали практически новую команду, за исключением некоторых игроков, оставшихся у нас. Очень много времени уходит на построение самой игры, той игры, которую я хочу видеть от команды на всех фазах. Очень трудно сделать, чтобы все они хорошо работали. На это потребовалось время, и я это прекрасно понимал. Я знал, что рано или поздно кончится серия неудач. Я в это верил, и я верю в ребят. Потенциал у них хороший. Если они с правильным подходом будут работать и двигаться вперед. Если эта команда почувствует уверенность в своих силах, то ее остановить будет очень тяжело. Она будет конкурентной и будет бороться за самые высокие места. Предстоит посмотреть, как будет проходить трансферная летняя компания. Кто уйдет, кто останется, и только после того можно будет видеть, в каком состоянии команда и на что она может претендовать.

– То есть в целом костяк команды уже сформирован. А какие позиции еще нуждались в усилении?

– Все зависит от того, кто уйдет. Закончится контракт у некоторых игроков, если не ошибаюсь, четырех. Клуб либо будет с ними разговаривать, либо ребята уйдут. Нужно будет сейчас за эти три недели принимать решения по ним – либо продлить контракты, либо искать им замену.