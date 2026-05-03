Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая победа в году. Ингулец наконец-то прервал безвыигрышную серию
Первая лига
Ингулец
03.05.2026 13:00 – FT 3 : 1
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
03 мая 2026, 15:16 | Обновлено 03 мая 2026, 15:35
180
0

Первая победа в году. Ингулец наконец-то прервал безвыигрышную серию

Поединок «Ингулец» – «Пробой» завершился со счетом 3:1

03 мая 2026, 15:16 | Обновлено 03 мая 2026, 15:35
180
0
Первая победа в году. Ингулец наконец-то прервал безвыигрышную серию
НК Пробой

В воскресенье, 3 мая, состоялся матч 26-го тура Первой лиги. «Ингулец» на своем поле принимал «Пробой».

«Ингулец» не совсем удачно проводит весеннюю часть сезона, не одержав после зимней паузы ни одной победы. Тем не менее, команда все еще претендует на место в первой четверке, которое позволить принять участие в стыковых матчах за выход в УПЛ.

Счет в матче открыли гости в конце первого тайма. На 44-й минуте «Пробой» провел контратаку, которую завершил Михаил Хромей.

«Ингулец» отыгрался в начале второго тайма. На 48-й минуте отличился Артем Бенедюк, который вышел на замену в перерыве.

На 72-й минуте хозяева вышли вперед. Даниил Тузенко ударом головой замкнул навес с левого фланга.

Спустя семь минут «Ингулец» закрепил свое преимущество. Дмитрий Касимов отправил в ворота «Пробоя» третий мяч.

Первая лига. 26-й тур. Петрово, арена им. А. Поворознюка. 3 мая

«Ингулец» (Петрово) – «Пробой» (Городенка) – 3:1

Голы: Бенедюк, 48, Тузенко, 72, Касимов, 79 – Хромей, 44

Видеозапись матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Касимов (Ингулец).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Данила Тузенко (Ингулец).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Бенедюк (Ингулец).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Хромей (Пробой).
По теме:
Ворскла – Левый Берег – 0:1. Сработала замена. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Филигранный удар. Полесье воспользовалось ошибкой Металлиста 1925
Металлист 1925 – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Пробой Городенка Артем Бенедюк Даниил Тузенко Дмитрий Касимов Михаил Хромей
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фонсека рассказал, удалось ли Яремчуку адаптироваться в чемпионате Франции
Футбол | 03 мая 2026, 12:27 0
Фонсека рассказал, удалось ли Яремчуку адаптироваться в чемпионате Франции
Фонсека рассказал, удалось ли Яремчуку адаптироваться в чемпионате Франции

Наставник «Лиона» остался доволен выступлением форварда сборной Украины, который играет в аренде

Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Футбол | 03 мая 2026, 13:11 7
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер

Авторитетный в прошлом нападающий считает, что в этом поединке будет забито четыре мяча

Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Футбол | 03.05.2026, 08:36
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Футбол | 02.05.2026, 16:00
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Футбол | 02.05.2026, 21:30
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
03.05.2026, 07:52 2
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 1
Бокс
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 140
Теннис
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 16
Футбол
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 4
Футбол
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем