Первая победа в году. Ингулец наконец-то прервал безвыигрышную серию

В воскресенье, 3 мая, состоялся матч 26-го тура Первой лиги. «Ингулец» на своем поле принимал «Пробой».

«Ингулец» не совсем удачно проводит весеннюю часть сезона, не одержав после зимней паузы ни одной победы. Тем не менее, команда все еще претендует на место в первой четверке, которое позволить принять участие в стыковых матчах за выход в УПЛ.

Счет в матче открыли гости в конце первого тайма. На 44-й минуте «Пробой» провел контратаку, которую завершил Михаил Хромей.

«Ингулец» отыгрался в начале второго тайма. На 48-й минуте отличился Артем Бенедюк, который вышел на замену в перерыве.

На 72-й минуте хозяева вышли вперед. Даниил Тузенко ударом головой замкнул навес с левого фланга.

Спустя семь минут «Ингулец» закрепил свое преимущество. Дмитрий Касимов отправил в ворота «Пробоя» третий мяч.

Первая лига. 26-й тур. Петрово, арена им. А. Поворознюка. 3 мая

«Ингулец» (Петрово) – «Пробой» (Городенка) – 3:1

Голы: Бенедюк, 48, Тузенко, 72, Касимов, 79 – Хромей, 44

