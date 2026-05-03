Ингулец – Пробой – 3:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
Команда Василия Кобина одержала первую победу в 2026 году
В воскресенье, 3 мая, в Петрово состоялся матч 26-го тура Первой лиги. «Ингулец» на своем поле принимал «Пробой».
Счет в конце первого тайма открыли гости. На 44-й минуте «Пробой» провел контратаку, которую завершил Михаил Хромей.
Хозяева поля отыгрались в начале второй половины встречи. На 48-й минуте отличился Артем Бенедюк, который вышел на замену в перерыве.
На 72-й минуте «Ингулец» вышел вперед. Даниил Тузенко ударом головой замкнул навес с левого фланга.
Спустя семь минут «Ингулец» закрепил свое преимущество. Дмитрий Касимов отправил в ворота «Пробоя» третий мяч.
Первая лига. 26-й тур. Петрово, арена им. А. Поворознюка. 3 мая
«Ингулец» (Петрово) – «Пробой» (Городенка) – 3:1
Голы: Бенедюк, 48, Тузенко, 72, Касимов, 79 – Хромей, 44
