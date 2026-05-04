Металлург З – Виктория – 0:3. Без шансов. Видео голов и обзор матча

В Запорожье прошел матч 26-го тура Первой лиги. Местный «Металлург» со четом 0:3 проиграл «Виктории».

Гости открыли счет на 11-й минуте. Даниил Кныш практически занес мяч в ворота после прострела с правого фланга.

На 28-й минуте футболисты «Виктории» увеличили свое преимущество. Денис Рябой прямым ударом со штрафного отправил мяч в правый верхний угол ворот «Металлурга».

После перерыва гости забили третий мяч. Автором гола на 59-й минуте стал Станислав Шарай.

Первая лига. 26-й тур. Запорожье, «Славутич-Арена». 4 мая

«Металлург» (Запорожье) – «Виктория» (Сумы) – 0:3

Голы: Кныш, 11, Рябой, 28, Шарай, 59

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча