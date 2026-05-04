Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Домашнее фиаско. Металлург в Запорожье проиграл Виктории
Первая лига
Металлург Зп
04.05.2026 11:00 – FT 0 : 3
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
04 мая 2026, 14:14 | Обновлено 04 мая 2026, 15:21
272
0

Домашнее фиаско. Металлург в Запорожье проиграл Виктории

Поединок «Металлург» Запорожье – «Виктория» Сумы завершился со счетом 0:3

04 мая 2026, 14:14 | Обновлено 04 мая 2026, 15:21
272
0
Домашнее фиаско. Металлург в Запорожье проиграл Виктории
ФК Металлург

В понедельник, 4 мая, в Запорожье состоялся матч 26-го тура Первой лиги: местный «Металлург» принимал «Викторию» Сумы.

Поединок должен был пройти 3 мая, но из-за продолжительной воздушной тревоги команды на поле так и не вышли. Матч перенесли на 4 мая. Однако и в понедельник команды начали встречу позже запланированного времени.

«Виктория» открыла счет на 11-й минуте: Даниил Кныш замкнул прострел с правого фланга.

На 28-й минуте гости увеличили свое преимущество: Денис Рябой прямым ударом со штрафного снял паутину с правого верхнего угла ворот «Металлурга».

После перерыва гости забили третий мяч: автором гола на 59-й минуте стал Станислав Шарай.

Первая лига. 26-й тур. Запорожье, «Славутич-Арена». 4 мая

«Металлург» (Запорожье) – «Виктория» (Сумы) – 0:3

Голы: Кныш, 11, Рябой, 28, Шарай, 59

Видеозапись матча

По теме:
Александр РЯБОКОНЬ: «К счастью, все же смогли вырвать победу»
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Баранов покинул пост тренера Кудровки
Клуб УПЛ остался без тренера: «Меня уволили, но мне не стыдно...»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлург Запорожье Виктория Сумы Даниил Кныш Станислав Шарай
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Футбол | 04 мая 2026, 12:10 14
Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение

Караваев останется в «Динамо»

Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось возвращаться к той игре»
Футбол | 04 мая 2026, 14:37 0
Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось возвращаться к той игре»
Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось возвращаться к той игре»

Коуч «Черноморца» рассказал о победе над «Прикарпатьем» в 26 туре Первой лиги Украины

Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Футбол | 04.05.2026, 10:05
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Футбол | 03.05.2026, 21:20
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Футбол | 03.05.2026, 19:58
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
04.05.2026, 07:20
Бокс
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
03.05.2026, 06:32 1
Футбол
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
04.05.2026, 07:35 11
Футбол
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 6
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 4
Бокс
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
02.05.2026, 10:19 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем