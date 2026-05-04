Домашнее фиаско. Металлург в Запорожье проиграл Виктории
Поединок «Металлург» Запорожье – «Виктория» Сумы завершился со счетом 0:3
В понедельник, 4 мая, в Запорожье состоялся матч 26-го тура Первой лиги: местный «Металлург» принимал «Викторию» Сумы.
Поединок должен был пройти 3 мая, но из-за продолжительной воздушной тревоги команды на поле так и не вышли. Матч перенесли на 4 мая. Однако и в понедельник команды начали встречу позже запланированного времени.
«Виктория» открыла счет на 11-й минуте: Даниил Кныш замкнул прострел с правого фланга.
На 28-й минуте гости увеличили свое преимущество: Денис Рябой прямым ударом со штрафного снял паутину с правого верхнего угла ворот «Металлурга».
После перерыва гости забили третий мяч: автором гола на 59-й минуте стал Станислав Шарай.
Первая лига. 26-й тур. Запорожье, «Славутич-Арена». 4 мая
«Металлург» (Запорожье) – «Виктория» (Сумы) – 0:3
Голы: Кныш, 11, Рябой, 28, Шарай, 59
