Домашнее фиаско. Металлург в Запорожье проиграл Виктории

В понедельник, 4 мая, в Запорожье состоялся матч 26-го тура Первой лиги: местный «Металлург» принимал «Викторию» Сумы.

Поединок должен был пройти 3 мая, но из-за продолжительной воздушной тревоги команды на поле так и не вышли. Матч перенесли на 4 мая. Однако и в понедельник команды начали встречу позже запланированного времени.

«Виктория» открыла счет на 11-й минуте: Даниил Кныш замкнул прострел с правого фланга.

На 28-й минуте гости увеличили свое преимущество: Денис Рябой прямым ударом со штрафного снял паутину с правого верхнего угла ворот «Металлурга».

После перерыва гости забили третий мяч: автором гола на 59-й минуте стал Станислав Шарай.

Первая лига. 26-й тур. Запорожье, «Славутич-Арена». 4 мая

«Металлург» (Запорожье) – «Виктория» (Сумы) – 0:3

Голы: Кныш, 11, Рябой, 28, Шарай, 59

