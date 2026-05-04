  Лудогорец не смог установить рекорд по количеству чемпионств подряд
04 мая 2026, 13:49 | Обновлено 04 мая 2026, 13:50
Лудогорец не смог установить рекорд по количеству чемпионств подряд

Помешал этому Левски, победивший в чемпионате Болгарии 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Лудогорец впервые за 15 сезонов не стал чемпионом Болгарии.

Победу в сезоне 2025/26 одержал Левски.

Таким образом Лудогорец не смог стать рекордсменом европейских чемпионатов по количеству выигранных национальных чемпионатов подряд.

14 раз подряд, кроме Лудогорца (с 2012 по 2025 годы), чемпионами своих стран становились латвийский Сконто (с 1991 по 2004 годы) и Линкольн Ред Импс из Гибралтара (с 2003 по 2016 годы).

Команды европейских чемпионатов, выигрывавших свой национальный чемпионат 14 раз подряд

  • Лудогорец (Болгария) – 2012-2025
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 2003-2016
  • Сконто (Латвия) – 1991-2004
статистика Лудогорец Левски София Линкольн Ред Импс Сконто
