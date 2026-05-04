Дарья Снигур – Самира Де Стефано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира WTA 1000 в Риме
4 мая украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 257) начнет выступления в квалификации грунтового турнира WTА 1000 в Риме, столице Италии.
В первом раунде украинка сыграет против Самиры Де Стефано (Италия, WTA 95). Поединок начнется ориентировчо в 12:00 по Киеву.
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Де Стефано.
Победительница поединка в финале отбора встретится либо с Эмилиано Аранго, либо с Ноэми Базилетти.
