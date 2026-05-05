В Шахтере приняли решение относительно летнего трансферного окна

Журналист Игорь Бурбас поделился информацией о трансферных планах донецкого «Шахтера» на лето 2026 года.

По информации источника, многое будет зависеть от квалификации команды в еврокубки. Если «горняки» пробьются в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, клуб не планирует продавать ключевых футболистов. В руководстве рассчитывают, что участие в турнире позволит повысить трансферную стоимость игроков.

В случае невыхода в основную сетку Лиги чемпионов, в «Шахтере» могут пересмотреть позицию и рассмотреть варианты продажи отдельных исполнителей.