Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 мая 2026, 20:48 | Обновлено 05 мая 2026, 21:58
В Шахтере приняли решение относительно летнего трансферного окна

Команда не будет отпускать звездных игроков, если пройдет в основную часть ЛЧ

ФК Шахтер

Журналист Игорь Бурбас поделился информацией о трансферных планах донецкого «Шахтера» на лето 2026 года.

По информации источника, многое будет зависеть от квалификации команды в еврокубки. Если «горняки» пробьются в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, клуб не планирует продавать ключевых футболистов. В руководстве рассчитывают, что участие в турнире позволит повысить трансферную стоимость игроков.

В случае невыхода в основную сетку Лиги чемпионов, в «Шахтере» могут пересмотреть позицию и рассмотреть варианты продажи отдельных исполнителей.

Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига чемпионов трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
