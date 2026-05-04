Арда ТУРАН: «Это действительно неприятно. Хочу, чтобы нас уважали»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал победу над киевским «Динамо» (2:1) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Добрый вечер! Безусловно, это противостояние было чрезвычайно важным. «Динамо» (Киев) – соперник высокого уровня, и мы их очень уважаем. Наше соперничество в украинском чемпионате действительно уже вошло в историю. Мы начали сегодняшнее противостояние не очень – не так, как хотели, чтобы оно проходило. Однако самое важное, что мы сумели найти решение уже после перерыва. Честно, даже не знаю, что еще добавить. Чрезвычайно важная победа, также весомая в контексте нашей борьбы за чемпионство. И мы продолжаем идти своим путем.

– Прежде всего поздравляю с победой! Скажите, как вы себя чувствуете, учитывая, что осталась всего одна победа до чемпионства в вашем первом сезоне в качестве главного тренера «Шахтера»?

– Могу только сказать уже по факту потенциального завоевания титула, после той самой победы. Сейчас я уверяю вас в том, что сегодня чувствую себя лучше, чем вчера. Мы должны сохранять высочайший уровень концентрации и серьезности до последней минуты последнего матча, поэтому сегодняшняя победа очень важна, но мы продолжаем двигаться дальше.

– Хотелось бы еще спросить о судействе, потому что вы в нескольких моментах очень эмоционально апеллировали к арбитру, и на 20-й минуте был такой эпизод, когда вы так набросились на четвертого арбитра… Итак, что вы думаете о судействе?

– Мне не понравились моменты общения и некоторые эпизоды, связанные непосредственно с самим арбитражем. Я видел, что происходило, со стороны, и больше всего в жизни не люблю, когда меня выставляют дураком. Да, я не буду утверждать, что владею правилами футбола лучше представителей судейского комитета, однако точно, учитывая свой опыт, могу сказать, что владею ими как минимум на одном уровне.

– Что вы сказали команде в перерыве, после того как в первом тайме уступали с минимальным счетом, благодаря чему во втором удалось переломить ход игры в свою пользу и «Шахтер» все же вышел победителем?

– Прежде всего я не повышал голоса и поговорил с игроками как друг, максимально дружелюбно. Я лишь попытался напомнить им, в чем заключается наша система и как мы сумели дойти до этого этапа сезона, а именно благодаря соблюдению наших основных постулатов: чтобы в оборонительном блоке мы быстрее перемещались в сторону, где находится мяч, и также чтобы не отдавали слишком быстро пасы в последнюю треть поля на половине соперника. Еще добавил, особо акцентируя внимание на Николае Матвиенко как нашем капитане, что не могу всегда разбираться непосредственно с тем, что происходит на поле, иногда они должны брать инициативу в свои руки. И это то, что Николай Матвиенко сегодня как капитан команды сумел выполнить качественно, за это я ему безгранично благодарен.

И последнее, что хотел бы сказать. Когда мы на этом же стадионе проиграли в Кубке Украины, то здесь был полный зал, который ждал послематчевую пресс-конференцию. Сейчас, когда мы одержали победу, присутствуют буквально несколько человек. И это действительно неприятно, особенно учитывая, на каком позднем этапе мы представляем нашу страну в еврокубках. Я всегда с огромным уважением отношусь к соперникам, но также хочу, чтобы к нам относились с уважением. Поэтому меньше всего я люблю, когда люди уходят от ответственности. Это для размышлений.