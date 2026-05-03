Янник Синнер – Александр Зверев. Финал ATP 1000 в Мадриде. Видеообзор матча

Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Синнер одолел представителя Германии Александра Зверева в двух сетах – 6:1, 6:2.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Янник, после победы на тысячнике в столице Испании, установил рекорд и стал первым в истории теннисистом, который выиграл пять Мастерсов подряд – Париж (2025), Индиан-Уэллс (2026), Майами (2026) и Монте-Карло (2026).

ATP 1000 Мадрид. Финал

Янник Синнер [1] – Александр Зверев [2] – 6:1, 6:2

Видеообзор матча