Первый в истории. Синнер стал рекордсменом и выиграл пять Мастерсов подряд

Первый номер рейтинга ATP , итальянец Янник Синнер стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Синнер одолел немца Александра Зверева в двух сетах.

Янник, после победы на тысячнике в столице Испании, установил рекорд и стал первым в истории теннисистом, который выиграл пять Мастерсов подряд.

В активе итальянца Мастерсы в Париже (2025), Индиан-Уэллс (2026), Майами (2026) и Монте-Карло (2026).

Синнер превзошел показатели легендарных теннисистов Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, которым удавалось выиграть четыре Мастерса подряд.