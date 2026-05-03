  4. Первый в истории. Синнер стал рекордсменом и выиграл пять Мастерсов подряд
03 мая 2026, 20:02 | Обновлено 03 мая 2026, 20:03
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер рейтинга ATP , итальянец Янник Синнер стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Синнер одолел немца Александра Зверева в двух сетах.

Янник, после победы на тысячнике в столице Испании, установил рекорд и стал первым в истории теннисистом, который выиграл пять Мастерсов подряд.

В активе итальянца Мастерсы в Париже (2025), Индиан-Уэллс (2026), Майами (2026) и Монте-Карло (2026).

Синнер превзошел показатели легендарных теннисистов Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, которым удавалось выиграть четыре Мастерса подряд.

