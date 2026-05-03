Первый в истории. Синнер стал рекордсменом и выиграл пять Мастерсов подряд
Янник стал чемпионом Мастерса в Мадриде
Первый номер рейтинга ATP , итальянец Янник Синнер стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.
Синнер одолел немца Александра Зверева в двух сетах.
Янник, после победы на тысячнике в столице Испании, установил рекорд и стал первым в истории теннисистом, который выиграл пять Мастерсов подряд.
В активе итальянца Мастерсы в Париже (2025), Индиан-Уэллс (2026), Майами (2026) и Монте-Карло (2026).
Синнер превзошел показатели легендарных теннисистов Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, которым удавалось выиграть четыре Мастерса подряд.
