  4. Король Мастерсов. Синнер уничтожил Зверева и забрал корону Мадрида
03 мая 2026, 19:19 | Обновлено 03 мая 2026, 20:06
Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Синнер разгромил второго сеяного Александра Зверева в двух сетах за 58 минут – 6:1, 6:2.

Счет очных встреч игроков – 10:4 в пользу итальянца.

Янник стал первым игроком в истории, кторый выиграл пять Мастерсов подряд.

Итальянец стал вторым теннисистом после Новака Джоковича, который выиграл восемь из девяти тройеев на турнирах ATP 1000 (остался Мастерс в Риме).

Синнер завоевал 28-й титул в карьере и четвертый в этом сезоне.

ATP 1000 Мадрид. Финал

Янник Синнер [1] – Александр Зверев [2] – 6:1, 6:2

У Звєрєва на початку не було жодного шансу, але такий рахунок вказує лише на особливу безхребетність даного німця перед елітою, яку він мабуть демонструє вже в тисячний раз за свою кар'єру. Без Алькараса чоловічий тур буде виглядати як чисто звичайна італійська пекарня. 
Позавчора читав на сайті щось зневажливе про "бельгійського хлопчика" на фоні "високого рівня Звєрєва". Сьогодні, за тією ж логікою, має з`явитися допис про жорстоке знущання над німецькими немовлятами з боку Сіннера))
А загалом у чоловіків за відсутності Алькараса жодної інтриги напередодні РГ. Кубок мушкетерів можна вручати Сіннеру ще до виходу на корт, бо іспанець з італійцем відірвались від решти на космічну відстань. Шкода, бо їх минулорічний фінал в Парижі сам по собі був космосом.
