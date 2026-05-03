Король Мастерсов. Синнер уничтожил Зверева и забрал корону Мадрида
Янник обыграл Александра в двух сетах
Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.
Синнер разгромил второго сеяного Александра Зверева в двух сетах за 58 минут – 6:1, 6:2.
Счет очных встреч игроков – 10:4 в пользу итальянца.
Янник стал первым игроком в истории, кторый выиграл пять Мастерсов подряд.
Итальянец стал вторым теннисистом после Новака Джоковича, который выиграл восемь из девяти тройеев на турнирах ATP 1000 (остался Мастерс в Риме).
Синнер завоевал 28-й титул в карьере и четвертый в этом сезоне.
ATP 1000 Мадрид. Финал
Янник Синнер [1] – Александр Зверев [2] – 6:1, 6:2
2️⃣8️⃣, the MAGIC number in Madrid for @janniksin ✨
The Italian collects his 28th straight Masters 1000 match win AND his 28th tour-level title!
А загалом у чоловіків за відсутності Алькараса жодної інтриги напередодні РГ. Кубок мушкетерів можна вручати Сіннеру ще до виходу на корт, бо іспанець з італійцем відірвались від решти на космічну відстань. Шкода, бо їх минулорічний фінал в Парижі сам по собі був космосом.