Король Мастерсов. Синнер уничтожил Зверева и забрал корону Мадрида

Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Синнер разгромил второго сеяного Александра Зверева в двух сетах за 58 минут – 6:1, 6:2.

Счет очных встреч игроков – 10:4 в пользу итальянца.

Янник стал первым игроком в истории, кторый выиграл пять Мастерсов подряд.

Итальянец стал вторым теннисистом после Новака Джоковича, который выиграл восемь из девяти тройеев на турнирах ATP 1000 (остался Мастерс в Риме).

Синнер завоевал 28-й титул в карьере и четвертый в этом сезоне.

ATP 1000 Мадрид. Финал

Янник Синнер [1] – Александр Зверев [2] – 6:1, 6:2

