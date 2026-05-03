Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лион – Ренн – 4:2. Голы Яремчука и Эндрика. Видео голов и обзор матча
03.05.2026 21:45 – FT 4 : 2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
03 мая 2026, 23:50 | Обновлено 03 мая 2026, 23:58
3 мая прошел матч 32-го тура Лиги 1

3 мая в 21:45 начался поединок 32-го тура французской Лиги 1 между клубами «Лион» и «Ренн».

Встретились команды в городе Лион на арене «Парк Олимпик Лионнез».

Победу в безумном матче с шестью голами одержали хозяева, а одним из ключевых героев стал украинский нападающий Роман Яремчук.

«Лион» пропустил быстрый гол и на некоторое время потерял контроль над игрой, однако именно Роман вернул команду в матч.

Яремчук сравнял счет на 37-й минуте и запустил камбэк. После гола украинца «Лион» пришёл в себя и обыграл соперника – 4:2.

Лига 1. 32-й тур, 3 мая

«Лион» – «Ренн» – 4:2

Голы: Яремчук, 37, Толиссо, 42 (пен.), Морейра, 52, Эндрик, 75 – Аль-Тамари, 6, Леполь, 48

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Эндрик Фелипе (Лион), асcист Корентен Толиссо.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Афонсу Морейра (Лион), асcист Абнер.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Эстебан Леполь (Ренн), асcист Мусса Аль-Тамари.
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Корентен Толиссо (Лион).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Лион), асcист Корентен Толиссо.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Аль-Тамари (Ренн), асcист Эстебан Леполь.
