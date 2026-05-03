Франция03 мая 2026, 21:45 | Обновлено 03 мая 2026, 22:33
Лион – Ренн. Яремчук – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 мая в 21:45 поединок чемпионата Франции
3 мая состоится поединок 32-го тура французской Лиги 1 между клубами «Лион» и «Ренн».
Местом проведения матча станет арена «Парк Олимпик Лионнез» в Лионе.
Начнется поединок чемпионата Франции в 21:45 по Киеву.
В стартовом составе хозяев выйдет украинский форвард Роман Яремчук, для которого этот поединок станет 12-м в составе «Лиона».
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
События матча
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Корентен Толиссо (Лион).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Лион), асcист Корентен Толиссо.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Аль-Тамари (Ренн), асcист Эстебан Леполь.
