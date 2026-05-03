  4. Возникла интрига. Команда Роналду проиграла ключевой матч чемпионата
03 мая 2026, 23:08 | Обновлено 03 мая 2026, 23:49
Аль-Наср на выезде уступил команде Аль-Кадисия со счетом 1:3

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 3 мая состоялись матча 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Наср на выезде уступил команде Аль-Кадисия (1:3).

У гостей весь матч провел знаменитый португалец Криштиану Роналду, он остался на голодном пайке, а гол забил Жоау Феликс.

В чемпионской гонке вернулась интрига. Звездный клуб Аль-Хиляль отстает от команды Аль-Наср на 5 очков, но имеет игру в запасе.

Топ-4: Аль-Наср (79 очков), Аль-Хиляль (74), Аль-Ахли (69), Аль-Кадисия (68). До конца осталось провести 3 тура.

Чемпионат Саудовской Аравии

31-й тур, 3 мая 2026

Аль-Кадисия – Аль-Наср – 3:1

Голы: Аль-Шамат, 24, Аль-Джувейр, 55, Киньонес, 78 – Жоау Феликс, 39

Аль-Ахли – Аль-Ахдуд – 4:0

Голы: Атангана, 26, Кессье, 36, 43, Аль-Бурайкан, 72

Аль-Шабаб – Аль-Таавун – 1:5

Голы: Хамдалла, 23 – Аль-Кувайкиби, 11, Рохер Мартинес, 35, 53, Фюльжини, 49, Аль-Швирех, 73

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 31 26 1 4 82 - 24 07.05.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма 79
2 Аль-Хиляль 30 22 8 0 79 - 25 05.05.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль 74
3 Аль-Ахли Джидда 30 21 6 3 59 - 22 06.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда 69
4 Аль-Кадaсиа 31 20 8 3 74 - 32 09.05.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Кадaсиа03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа 68
5 Аль-Таавун 31 15 7 9 57 - 41 11.05.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Ахли Джидда03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун 52
6 Аль-Иттихад 29 14 6 9 47 - 38 04.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад06.03.26 Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Иттихад 48
7 Аль-Иттифак 30 13 6 11 44 - 51 04.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак 45
8 Неом 31 11 8 12 40 - 44 11.05.26 19:50 Неом - Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха 41
9 Аль-Хазм 31 10 8 13 34 - 53 09.05.26 19:15 Аль-Наджма - Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм 38
10 Аль-Халидж 30 10 7 13 51 - 48 05.05.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 37
11 Аль-Фейха 30 9 8 13 36 - 46 04.05.26 19:10 Аль-Фейха - Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха13.03.26 Аль-Фейха 1:0 Аль-Иттифак 35
12 Аль-Фатех 30 8 9 13 38 - 51 06.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль 33
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 30 7 11 12 38 - 48 07.05.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд 32
14 Аль-Холуд 30 9 3 18 39 - 58 04.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж12.03.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Холуд 30
15 Дамак 31 5 11 15 27 - 49 10.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак 26
16 Аль-Рияд 30 5 8 17 30 - 58 04.05.26 19:10 Аль-Фейха - Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад 23
17 Аль-Ахдуд 31 4 4 23 24 - 68 12.05.26 19:20 Аль-Холуд - Аль-Ахдуд03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех 16
18 Аль-Наджма 30 2 5 23 29 - 72 04.05.26 21:00 Аль-Иттифак - Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма12.03.26 Аль-Наджма 1:3 Дамак 11
События матча

74’
ГОЛ ! Автогол забил Мохаммед Аль Швирех (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Роджер Мартинес (Аль-Таавун), асcист Анжело Фюльжини.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Анжело Фюльжини (Аль-Таавун).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Роджер Мартинес (Аль-Таавун), асcист Mohammed Mahzari.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi (Аль-Таавун).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Абдерразак Хамдалла (Аль-Шабаб Эр-Рияд), асcист Ясин Адли.
Николай Степанов
