  4. Шахтер впервые в истории не проигрывает Динамо в 9 матчах УПЛ подряд
03 мая 2026, 20:33 | Обновлено 03 мая 2026, 20:44
Беспроигрышная серия донецкого Шахтера в матчах против Динамо в УПЛ достигла 9 поединков.

В этот раз горняки победили киевлян в выездном матче 26-го тура со счетом 2:1.

В истории Шахтера эта беспроигрышная серия против Динамо в чемпионате Украины является самой длинной.

Однако в истории Классического дерби в УПЛ рекорд принадлежит Динамо – 13 матчей подряд без поражений в период с 1994 по 2000 годы.

Беспроигрышная серия Шахтера в матчах против Динамо в УПЛ (9)

  • 03.05.2026: Динамо – Шахтер – 1:2
  • 02.11.2025: Шахтер – Динамо – 3:1
  • 27.04.2025: Шахтер – Динамо – 2:2
  • 27.10.2024: Динамо – Шахтер – 1:1
  • 11.05.2024: Шахтер – Динамо – 1:0
  • 03.11.2023: Динамо – Шахтер – 0:1
  • 22.04.2023: Динамо – Шахтер – 1:1
  • 16.10.2022: Шахтер – Динамо – 3:1
  • 03.10.2021: Динамо – Шахтер – 0:0

Самые длинные беспроигрышные серии в Классическом дерби в УПЛ

  • 13 – Динамо (1994-2000)
  • 9 – Шахтер (с 2021 года)
  • 8 – Шахтер (2018-2020)
Сергей Турчак
