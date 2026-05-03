Шахтер впервые в истории не проигрывает Динамо в 9 матчах УПЛ подряд
Беспроигрышная серия донецкого Шахтера в матчах против Динамо в УПЛ достигла 9 поединков.
В этот раз горняки победили киевлян в выездном матче 26-го тура со счетом 2:1.
В истории Шахтера эта беспроигрышная серия против Динамо в чемпионате Украины является самой длинной.
Однако в истории Классического дерби в УПЛ рекорд принадлежит Динамо – 13 матчей подряд без поражений в период с 1994 по 2000 годы.
Беспроигрышная серия Шахтера в матчах против Динамо в УПЛ (9)
- 03.05.2026: Динамо – Шахтер – 1:2
- 02.11.2025: Шахтер – Динамо – 3:1
- 27.04.2025: Шахтер – Динамо – 2:2
- 27.10.2024: Динамо – Шахтер – 1:1
- 11.05.2024: Шахтер – Динамо – 1:0
- 03.11.2023: Динамо – Шахтер – 0:1
- 22.04.2023: Динамо – Шахтер – 1:1
- 16.10.2022: Шахтер – Динамо – 3:1
- 03.10.2021: Динамо – Шахтер – 0:0
Самые длинные беспроигрышные серии в Классическом дерби в УПЛ
- 13 – Динамо (1994-2000)
- 9 – Шахтер (с 2021 года)
- 8 – Шахтер (2018-2020)
Горняки обыграли Динамо в Киеве и очень близки к чемпионству