Шахтер впервые в истории не проигрывает Динамо в 9 матчах УПЛ подряд

Беспроигрышная серия донецкого Шахтера в матчах против Динамо в УПЛ достигла 9 поединков.

В этот раз горняки победили киевлян в выездном матче 26-го тура со счетом 2:1.

В истории Шахтера эта беспроигрышная серия против Динамо в чемпионате Украины является самой длинной.

Однако в истории Классического дерби в УПЛ рекорд принадлежит Динамо – 13 матчей подряд без поражений в период с 1994 по 2000 годы.

Беспроигрышная серия Шахтера в матчах против Динамо в УПЛ (9)

03.05.2026: Динамо – Шахтер – 1:2

02.11.2025: Шахтер – Динамо – 3:1

27.04.2025: Шахтер – Динамо – 2:2

27.10.2024: Динамо – Шахтер – 1:1

11.05.2024: Шахтер – Динамо – 1:0

03.11.2023: Динамо – Шахтер – 0:1

22.04.2023: Динамо – Шахтер – 1:1

16.10.2022: Шахтер – Динамо – 3:1

03.10.2021: Динамо – Шахтер – 0:0

Самые длинные беспроигрышные серии в Классическом дерби в УПЛ