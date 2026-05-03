Украина. Премьер лига03 мая 2026, 20:26
33 пропущеных гола Динамо в сезоне. До повторения антирекорда осталось два
Вспомним топ-10 сезонов Динамо с наибольшим количеством пропущенных мячей
Киевское Динамо пропустило 32-й и 33-й голы в УПЛ в сезоне 2025/26.
Произошло это в матче 26 тура АПЛ против донецкого Шахтера, в котором киевляне проиграли со счетом 1:2.
Только в одном сезоне УПЛ Динамо пропускало большее количество мячей: 35 (2019/20).
Топ-10 сезонов Динамо с наибольшим количеством пропущенных мячей в УПЛ
- 35 – 2019/20 (32)
- 33 – 2025/26 (26)
- 33 – 2013/14 (28)
- 33 – 2016/17 (32)
- 28 – 2023/24 (30)
- 26 – 2007/08 (30)
- 25 – 2022/23 (30)
- 25 – 2017/18 (32)
- 24 – 2010/11 (30)
- 24 – 1994/95 (34)
В скобках – количество сыгранных матчей в сезоне
Награвайте Суркіса і буде вам щастя , за 26 ігор пропустив тільки 14 голів !!
зять ведет Динамо к рекорду
