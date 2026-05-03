Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 33 пропущеных гола Динамо в сезоне. До повторения антирекорда осталось два
03 мая 2026, 20:26
33 пропущеных гола Динамо в сезоне. До повторения антирекорда осталось два

Вспомним топ-10 сезонов Динамо с наибольшим количеством пропущенных мячей

ФК Динамо

Киевское Динамо пропустило 32-й и 33-й голы в УПЛ в сезоне 2025/26.

Произошло это в матче 26 тура АПЛ против донецкого Шахтера, в котором киевляне проиграли со счетом 1:2.

Только в одном сезоне УПЛ Динамо пропускало большее количество мячей: 35 (2019/20).

Топ-10 сезонов Динамо с наибольшим количеством пропущенных мячей в УПЛ

  • 35 – 2019/20 (32)
  • 33 – 2025/26 (26)
  • 33 – 2013/14 (28)
  • 33 – 2016/17 (32)
  • 28 – 2023/24 (30)
  • 26 – 2007/08 (30)
  • 25 – 2022/23 (30)
  • 25 – 2017/18 (32)
  • 24 – 2010/11 (30)
  • 24 – 1994/95 (34)

В скобках – количество сыгранных матчей в сезоне

Награвайте Суркіса і буде вам щастя , за 26 ігор пропустив тільки 14 голів !!
зять ведет Динамо к рекорду
