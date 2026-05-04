Цыганков может покинуть Жирону и присоединиться к игрокам сборной Украины

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может покинуть Ла Лигу после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщило издание Gunebakis.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», который продолжает активную работу над трансфером футболиста каталонского клуба.

«В связи с ожидаемым уходом Тони Нвакаеме, одного из ключевых игроков атаки команды, по окончании сезона, продолжается работа над поиском вингера для усиления атаки.

«Трабзонспор» сосредоточен на кандидатуре Виктора Цыганкова, который привлек внимание тренерского штаба Фатиха Текке, поскольку украинец может играть как на левом, так и на правом фланге атаки», – сообщили в Турции.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и оформил четыре ассиста. Контракт вингера истекает в июне 2027 года.

В составе «Трабзонспора» уже выступают два футболиста сборной Украины – защитник Арсений Батагов и вингер Александр Зубков.