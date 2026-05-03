Квалификация WTA 1000 в Риме. С кем сыграют Снигур и Калинина?

Украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 98) и Ангелина Калинина (WTA 110) выступят в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

В первом раунде квалификации Снигур, которая получила 18-й номер посева, сыграет с обладательницой wild card, итальянкой Самирой де Стефано.

Калинина встретится с колумбийской теннисисткой Камилой Осорио, которая получила четвертый номер посева.

Украину в основной сетке турнира представляют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.

Тысячник в Риме пройдет с 5 по 17 мая.

WTA 1000 Рим. Квалификация

Дарья Снигур [18] – Самира де Стефано [WC]

Эмилиана Аранго [7] – Ноэми Базилетти [WC]

Ангелина Калинина – Камила Осорио [4]

Дарья Семенистая – Кэти Волынец [21]