Квалификация WTA 1000 в Риме. С кем сыграют Снигур и Калинина?
Стали известны имена соперниц украинских теннисисток на тысячнике в Италии
Украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 98) и Ангелина Калинина (WTA 110) выступят в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.
В первом раунде квалификации Снигур, которая получила 18-й номер посева, сыграет с обладательницой wild card, итальянкой Самирой де Стефано.
Калинина встретится с колумбийской теннисисткой Камилой Осорио, которая получила четвертый номер посева.
Украину в основной сетке турнира представляют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.
Тысячник в Риме пройдет с 5 по 17 мая.
WTA 1000 Рим. Квалификация
Дарья Снигур [18] – Самира де Стефано [WC]
Эмилиана Аранго [7] – Ноэми Базилетти [WC]
Ангелина Калинина – Камила Осорио [4]
Дарья Семенистая – Кэти Волынец [21]
