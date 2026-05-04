Тренер Оболони: «Не припомню опасных моментов у соперника»

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал ничейный матч с «Кудровкой» в 26-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1).

– Александр, сегодня 1:1 на «Оболонь-Арене». Как оцените игру команды?

– Можно разделить матч на два тайма. В первом у нас было достаточно моментов, чтобы развить успех. Во втором тайме мы начали проседать, пытались заменами поддержать темп. К сожалению, пропустили в концовке.

– Создалось впечатление, что соперник не имел много моментов, но все же забил.

– Фактически я не припомню у соперника 100-процентных моментов. Но такие мячи пропускать обидно. Поздравляю их с ничьей.

– Вы уже поздравили Павла Полегенько с первым голом за «Оболонь»?

– Павел – профессионал, он постоянно работает на максимум. Это его награда за труд. Был непростой период, когда его голы не засчитывались, но сейчас все закономерно.

– Было заметно, что вы долго принимали решение по замене Максима Третьякова. С чем это связано?

– Мы думали, как перестроить игру, потому что во втором тайме немного ее потеряли. Рассматривали разные варианты – и смену позиции, и замену. Но ключевым была борьба за вторые мячи после подач в штрафную, где мы недоработали.

– Как в целом оцените результат – это больше плюс или минус для команды?

– Если смотреть по игре, то, наверное, мы больше расстроены. Если бы сравняли на последних минутах, было бы другое ощущение. Но сейчас обидно терять победу. В то же время каждое очко сейчас важно.