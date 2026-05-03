В воскресенье, 3 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Оболонь» и «Кудровка». Игра пройдёт в Киеве на стадионе «Оболонь Арена», начало - в 13:00.

Кудровка» находится в зоне переходных матчей, и для сохранения шансов на место в элите команде сегодня необходимо обязательно побеждать. Календарь у команды Баранова очень сложный. Впереди матчи как против прямых конкурентов - «Руха» и «Оболони», так и против более статусных «Динамо» и ЛНЗ. На первый взгляд, шансы команды из Черниговской области отыграть отставание от соперников выглядят невысокими.

Обе команды давно не радуют своих болельщиков победами и находятся в затяжных сериях без выигрышей. В матче первого круга «Кудровка» обыграла «Оболонь» со счётом 1:0. Сможет ли она повторить успех, или «пивовары» возьмут реванш и лишат «Кудровки» реальных шансов покинуть зону переходных матчей?

Sport.ua проведёт текстовую трансляцию матча «Оболонь» - «Кудровка», за которой можно следить в украинской версии сайта.

