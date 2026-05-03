В воскресенье, 3 мая, в Киеве на стадионе «Оболонь Арена» состоится матч двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевская «Оболонь» и «Кудровка». Стартовый свисток рефери Дмитрия Кубряка из Одессы прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Оболонь



Вторую часть сезона киевская «Оболонь» посвящает борьбе за избежание участия в переходных матчах. И когда все начиналось с побед над «Рухом» (1:0) и «Александрией» (3:0), последняя – техническая, то стало казаться, что команда Александра Антоненко сможет достаточно быстро справиться со своей задачей. Однако с тех пор «пивовары» так и не побеждали, поэтому «рубежа спокойствия» в виде 32 баллов так и не достигли.

Но судьба и календарь чемпионата дарят «Оболони» еще один шанс – матч против очередного преследователя, отцепив которого можно будет выдохнуть со спокойной душой. Тем более, что следом за «Кудровкой» «Оболонь» принимает еще и «Эпицентр», и если еще и там удасться, как минимум, не проиграть, то и вовсе последние три тура против «Шахтера», «Колоса» и ЛНЗ будут восприниматься как досрочное начало отпуска.

Но это все лишь в случае, если команда Антоненко победит в предстоящей игр. Которая, к тому же, станет еще и неожиданно принципиальной из-за небольшого конфликта зимой между клубами относительно поддержания «Оболонь Арены» в надлежащем состоянии во время энергетического кризиса, по итогам которого «Кудровка» играет вторую часть сезона где угодно, но не на домашнем стадионе «Оболони». И уж точно «пивоварам» не стоит брать пример со своей предыдущей игры в гостях у «Полесья» (1:3), когда они включились в матч лишь тогда, когда соперники в меньшинстве забили третий гол. Да и ничейного итога дуэль против СК «Полтава» (1:1) также брать пример не стоит.

Кудровка



Для новичков текущего розыгрыша «элитного» первенства тем временем ситуация очевидная дальше некуда. «Кудровка» отстает от спасительной 12 строчки, которую между собой делят «Оболонь» и «Эпицентр», на пять очков, и если уступает прямому конкуренту, то выход из зоны переходных матчей будет казаться практические невыполнимой миссией. Там и так перспективы, мягко говоря, туманные, ведь дальше в календаре у команды Василия Баранова «Колос», «Рух», ЛНЗ и «Динамо».

Поэтому на большое количество очков рассчитывать не приходится, но победы над соседями по турнирной таблице дадут неплохие перспективы обменяться местами, например, с той же самой «Оболонью». Однако здесь также есть нюанс – «ястребы» во второй части сезона выиграли лишь однажды – еще на старте, у «Полтавы» (2:0), после чего за ними тянется серия из неудачных выступлений без побед вот уже семь матчей, а исключительно из поражений – пять.

При этом в апреле у «Кудровки» был лишь один матч, который необходимо было исключительно выигрывать – против того же «Эпицентра», но на стадионе «Левый Берег» этого сделать так и не удалось (0:1), и с тех пор команда Сергея Нагорняка только наращивает отрыв от бывших конкурентов в Первой лиге. В играх против «Кривбасса» (1:2), «Металлиста 1925» (0:1) еще можно было зацепиться за очки, но против «Шахтера» в прошлых выходные (1:3) было и вовсе практически без шансов. Будем считать, что в том матче команда Баранова просто копила силы на решающий удар.

История встреч



Футбольные пути «Оболони» и «Кудровки» ранее пересекались 1 раз: победа «Кудровки» в первом круге с голом Артура Думанюка на этой же арене (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Дмитрий Кубряк из Одессы, который на своем счету имеет 20 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Евгений Гашков и Максим Левченко, а резервным арбитром отработает Максим Козыряцкий. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Евгением Цыбулько и Анатолием Абдулой. У Кубряка есть опыт проведения матчей с участием «Оболони» – 4 победы, 3 ничьих, тогда как с «Кудровкой» он пересекался 2 раза – 2 победы.

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.28 для «Оболони» и 3.33 для «Кудровки».

Ориентировочные составы



«Оболонь»: Марченко – Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько – Мороз, Чех – Прокопенко, Черненко, Бычек – Устименко.

«Кудровка»: Яшков – Фарина, Коллахуазо, Потимков, Гусев – Кая, Думанюк – Глущенко, Сторчоус, Козак – Таипи.