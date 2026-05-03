Аншлаг в Житомире. Проданы все билеты на матч УПЛ Металлист 1925 – Полесье

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о продаже всех билетов на матч с житомирским «Полесьем» в рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды проведут поединок чемпионата Украины на «Центральном стадионе» в Житомире.

По словам «Металлиста 1925», средства от продажи билетов на матч с «Полесьем» будут переведены на счёт бригады пограничников «Форпост».

Игру рассудит главный арбитр Андрей Коваленко. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Напомним, что в перерыве матча выступит заслуженный артист Украины.