Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аншлаг в Житомире. Проданы все билеты на матч УПЛ Металлист 1925 – Полесье
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 15:28 | Обновлено 03 мая 2026, 15:30
384
0

Аншлаг в Житомире. Проданы все билеты на матч УПЛ Металлист 1925 – Полесье

Поединок вызвал ажиотаж среди фанатов

03 мая 2026, 15:28 | Обновлено 03 мая 2026, 15:30
384
0
Аншлаг в Житомире. Проданы все билеты на матч УПЛ Металлист 1925 – Полесье
УПЛ

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о продаже всех билетов на матч с житомирским «Полесьем» в рамках 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

Команды проведут поединок чемпионата Украины на «Центральном стадионе» в Житомире.

По словам «Металлиста 1925», средства от продажи билетов на матч с «Полесьем» будут переведены на счёт бригады пограничников «Форпост».

Игру рассудит главный арбитр Андрей Коваленко. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

Напомним, что в перерыве матча выступит заслуженный артист Украины.

По теме:
Ворскла – Левый Берег – 0:1. Сработала замена. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Филигранный удар. Полесье воспользовалось ошибкой Металлиста 1925
Металлист 1925 – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Металлист 1925 - Полесье фанаты
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Футбол | 03 мая 2026, 07:52 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»

Известный тренер оценил шансы «Динамо» попасть в тройку призеров

Слован с двумя украинцами стал чемпионом Словакии
Футбол | 03 мая 2026, 13:27 2
Слован с двумя украинцами стал чемпионом Словакии
Слован с двумя украинцами стал чемпионом Словакии

Команда из Братиславы преждевременно завоевала титул

Невероятная драма в Крусибле. Определена финальная пара ЧМ по снукеру
Снукер | 03.05.2026, 06:23
Невероятная драма в Крусибле. Определена финальная пара ЧМ по снукеру
Невероятная драма в Крусибле. Определена финальная пара ЧМ по снукеру
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Футбол | 03.05.2026, 06:55
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Футбол | 03.05.2026, 09:27
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
03.05.2026, 08:36 4
Футбол
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
02.05.2026, 20:11
Теннис
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 4
Футбол
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 64
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 1
Бокс
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем