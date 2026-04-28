Заслуженный артист Украины споет в перерыве матча Металлист 1925 – Полесье

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о запланированном выступлении певца Дзидзьо (Михаил Хома) в перерыве матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против житомирского «Полесья».

Пока футболисты будут переводить дух, заслуженный артист Украины будет развлекать болельщиков на «Центральном стадионе» в Житомире.

Матч состоится 3 мая, начало – в 15:30.

Перед стартом нового тура чемпионата Украины «Полесье» занимает третье место в таблице (49 очков), «Металлист 1925» – пятое (45 очков).

Поединок первого круга между командами завершился без забитых мячей – 0:0.