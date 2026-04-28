Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заслуженный артист Украины споет в перерыве матча Металлист 1925 – Полесье
Украина. Премьер лига
28 апреля 2026, 23:44 | Обновлено 28 апреля 2026, 23:48
1

Заслуженный артист Украины споет в перерыве матча Металлист 1925 – Полесье

Дзидзио будет развлекать публику во время перерыва

28 апреля 2026, 23:44 | Обновлено 28 апреля 2026, 23:48
1 Comments
UA-Футбол

Харьковский «Металлист 1925» сообщил о запланированном выступлении певца Дзидзьо (Михаил Хома) в перерыве матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против житомирского «Полесья».

Пока футболисты будут переводить дух, заслуженный артист Украины будет развлекать болельщиков на «Центральном стадионе» в Житомире.

Матч состоится 3 мая, начало – в 15:30.

Перед стартом нового тура чемпионата Украины «Полесье» занимает третье место в таблице (49 очков), «Металлист 1925» – пятое (45 очков).

Поединок первого круга между командами завершился без забитых мячей – 0:0.

Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Знов цей підар?
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем