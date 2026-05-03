  4. Переписать историю. Игрок Буковины назвал цель команды до конца сезона
03 мая 2026, 13:57
Переписать историю. Игрок Буковины назвал цель команды до конца сезона

Тарас Сакив прокомментировал чемпионство в Первой лиге

Буковина. Тарас Сакив

Левый защитник «Буковины» Тарас Сакив поделился эмоциями от дебютного гола в составе команды и завоевания чемпионства в Первой лиге.

– Тарас, поздравляем с чемпионством! Теперь мечта стала реальностью, а матч в Хмельницком стал решающей точкой в борьбе за золотые медали. Какие эмоции царили в раздевалке после финального свистка, когда вы осознали, что «Буковина» официально стала чемпионом Первой лиги сезона 2025/26?

– Это чрезвычайно позитивные эмоции, которые сложно передать словами! В раздевалке они переполняли всех. Это действительно крутые ощущения, и я счастлив, что мы имеем возможность переживать такие незабываемые моменты. Поздравляю всех с чемпионством! Мы это сделали!

– Это был твой первый гол в составе «Буковины» – и этот мяч стал фактически «чемпионским». Сразу знал, что именно ты будешь исполнять этот удар со штрафного?

– Мы сначала смотрели, как голкипер выстроит стенку и какую позицию займет в воротах – и уже после этого принимали решение, кто будет бить. Был вариант и разыграть стандарт. Но подошел Кирилл Прокопчук и сказал: «Тарас, это твоя точка, ты должен бить. Я уверен, что ты забьешь». В итоге его слова оказались пророческими (улыбается). Получился действительно классный удар, практически без шансов для голкипера. Это уже второй раз в моей карьере, когда меня убеждают таким образом пробить штрафной – и я забиваю с этой же позиции. После гола ко мне сразу подбежали партнеры, начали поздравлять, обнимать, и я даже немного растерялся, поэтому отпраздновал этот гол не так, как планировал. На самом деле я хотел показать на камеру для своей жены и сына «сердечко». Так что этот гол я посвящаю именно жене и сыночку – они всегда меня поддерживают, болеют, и я их очень люблю!

– Если вернуться в прошлое, в начало сезона, то верилось ли тогда, что «Буковина» сможет добиться таких успешных результатов – досрочно выйти в УПЛ и так уверенно стать чемпионом Первой лиги?

– Думаю, никто не ожидал, что сезон будет настолько удачным для нас. Да, перед нами стояла задача выйти в Премьер-лигу – и это не было секретом. Мы все работали на протяжении сезона, чтобы этого достичь. Но мы даже не думали, что все сложится настолько хорошо – что будем так уверенно идти без поражений и настолько стабильно набирать очки, демонстрировать настолько мощную и результативную игру. Это действительно приятная неожиданность.

– До завершения сезона осталось сыграть всего четыре матча, а все главные задачи уже выполнены. Не возникает ли соблазна немного расслабиться? Какие вообще цели будут стоять перед командой на финише сезона?

– Могу заверить на сто процентов – никакой расслабленности в следующих матчах не будет. Да, мы уже вышли в УПЛ и стали чемпионами, но теперь перед нами новая цель – завершить сезон без поражений. Насколько я знаю, еще ни одна команда в Первой лиге не проходила чемпионат без поражений. Поэтому это может стать еще одним историческим достижением для нас.

– Впереди домашний матч против полтавской «Ворсклы», которая сейчас переживает не лучшие времена и ведет борьбу за сохранение прописки в Первой лиге. Что можешь сказать об этом сопернике и чего ожидаешь от этого поединка?

– Возможно, у «Ворсклы» сейчас действительно непростые времена, но я знаю, что эта команда всегда будет бороться до конца. В полтавском клубе всегда царил особый «ворсклянский дух» – они никогда не опускают руки, никогда не сдаются. Даже когда я играл за «Ворсклу», были ситуации с задержками по зарплате, но команда все равно успешно выступала в чемпионате, где боролась за самые высокие места, а также играла в еврокубках. В субботу нас ждет очень тяжелая игра, ведь им жизненно необходимо набирать очки.

– Домашний матч с «Ворсклой» – это также отличная возможность разделить радость чемпионства с родными болельщиками на стадионе «Буковина». Что хочешь пожелать им перед этой игрой?

– Так сложилось, что мы официально завоевали золотые награды Первой лиги на чужом стадионе в Хмельницком. Поэтому теперь очень хочется отпраздновать это достижение на родном стадионе вместе с родными болельщиками. У «Буковины» лучшие болельщики – они всегда с нами, поддерживают нас в любой ситуации, гонят вперед и вдохновляют на новые достижения. Мы очень благодарны им за это и хотим вместе отпраздновать этот исторический успех. Поэтому приглашаем всех на стадион в субботу на поединок с «Ворсклой» – мы очень хотим разделить этот момент триумфа вместе с вами!

Иван Чирко Источник: ФК Буковина
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Звезда сборной Украины скоро может вернуться на поле. Он не играл с января
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
