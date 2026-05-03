Лидер ЛНЗ рассказал, почему команда не сумела обыграть Карпаты

Один из ведущих игроков ЛНЗ Роман Дидык эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто больше всего остался доволен мирным соглашением с «Карпатами» в 26 туре УПЛ.

«Мы настраивались только на победу. Считаю, что были ближе к победе, чем «Карпаты». Хорошо изучили действия хозяев, умело играли в среднем блоке и дело до угроз у наших владений практически не доходило.

В свою очередь мы не реализовали пенальти, еще были полумоменты, а в компенсированное время Артур Рябов промахнулся с убойной позиции.

Почему Артур Микитишин пробивал 11-метровый? В ЛНЗ нет штатного пенальтиста, но перед поединком во Львове договорились, что в случае назначения в ворота хозяев пенальти, приговор буду исполнять я или Микитишин. К сожалению, он проиграл дуэль киперу львовян. Это футбол, надо исправлять ошибки и двигаться дальше.

Конечно, досадно, что все закончилось подписанием мирного соглашения, которое было в пользу лидера – «Шахтера» и наших преследователей. Однако печалиться некогда. В следующем туре ЛНЗ ждет еще один финальный матч – с «Динамо». Подготовку начинаем уже в воскресенье».

Пока у команды Виталия Пономарева 53 очка и она вторая в УПЛ.

Ранее Виталий Пономарев объяснил, почему ЛНЗ потерял очки в матче против «Карпат» в УПЛ.