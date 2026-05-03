Лилль готов перехватить вундеркинда Фламенго у Шахтера – за 10 млн евро
Райан Роберту пользуется спросом на европейском футбольном рынке
За 18-летнего вингера юношеской команды «Фламенго» и одного из главных вундеркиндов академии «стервятников» Райана Роберту разгорается борьба между европейскими клубами.
Ранее сообщалось о готовности «Шахтера» заплатить 8 миллионов евро за игрока, однако теперь в переговорах появился еще один участник – французский «Лилль».
«Доги» уже контактировали с боссами «Фламенго» и дали понять, что готовы заплатить за Роберту 10 миллионов евро.
После этого «Шахтер» в спешном порядке также поднял свое предложение до 10 миллионов евро и спешит закрыть сделку как можно скорее.
Решение по трансферу теперь остается за самим футболистом и его окружением.
Контракт Райана Роберту со «стервятниками» рассчитан до марта 2027 года и пока футболист не проявлял готовности подписывать новое соглашение, так как рассчитывал получить от клуба гарантии выступлений в первой команде.
