Шахтер сделал официальное предложение о трансфере талантливого бразильца

Донецкий «Шахтер» сделал официальное предложение в размере восьми миллионов евро (46,7 миллионов реалов) и начал переговоры с руководством бразильского «Фламенго» о трансфере Райана Роберту.

По информации Globo, стороны продолжают обсуждать детали перехода 18-летнего вингера. В клубе планировали продлить контракт с талантливым футболистом, однако Райан отказался от предложения.

По этой причине «Фламенго» отстранил Роберту от матчей первой команды и U-20 из-за его решения покинуть чемпионат Бразилии и продолжаить карьеру в Украинской Премьер-лиге.

В случае перехода в «Шахтер» Райан сможет получать регулярную игровую практику в составе донецкой команды. Предложение «горняков», который сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов, положительно оценивается игроком и его окружением.

На прошлой неделе «Фламенго» приобрел 20% прав вингера и в теперь владеет 70% (остальные 30% принадлежат «Атлетико Паранаэнсе»).

Предложение «Шахтера» касается 80% прав, которыми владеет именно «Фламенго». В рамках этой сделки нынешний клуб Роберту сохранит 20% с расчетом на будущий трансфер.