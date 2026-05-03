Клуб УПЛ возмущен судейством: «Вопросов больше, чем ответов»

Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 10:23
Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко обратился в УАФ

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко обратился в УАФ после безумного матча своей команды против СК Полтава (3:3) в 26-м туре Украинской Премьер-лиги.

«Вопросов больше, чем ответов. В течение многих лет судейский корпус являлся одним из важных факторов влияния на результат. Этой системой пользовались разные клубы еще при каденции предыдущих руководителей УАФ. Проблема заложена очень глубоко, в сам фундамент. И эту систему невозможно изменить в один день, но делать это необходимо.

После резонансного матча многие клубы обратились с открытым письмом о необходимости реформы судейского корпуса. Ассоциация футбола Украины пошла на встречу и вместе с клубами создала рабочую группу.

Как вы знаете, я вошел в рабочую группу, которая сейчас занимается вопросом реформы арбитража в украинском футболе.

Если говорить тезисно, то на сегодняшний день мы видим сразу несколько ключевых проблем: полное недоверие к комитету арбитров, которое выстроилось за последние 30 лет. Клубы, футболисты, тренеры, болельщики не понимают назначения арбитров, какие оценки они получают после матча, почему именно такие оценки, как трактуются спорные эпизоды, кто контролирует физическую форму арбитров, отслеживается ли она в течение сезона, как организуются собрания и обучение.

А также полное отсутствие качественной работы на протяжении многих лет школы арбитров, отсутствие понятного пути для молодого арбитра – как ему расти, развиваться, становиться арбитром высшей категории или арбитром УЕФА. И все это недофинансирование школы молодых арбитров для развития украинского арбитража.

Сегодня у нас есть шанс не просто говорить о проблемах, а построить новую систему. Прозрачную, понятную, профессиональную и такую, которой будут доверять.

Это будет непросто. Это не произойдет быстро. Но если мы хотим сильный украинский футбол, мы должны начинать именно с таких фундаментальных вещей. Арбитраж должен быть не инструментом влияния, а гарантией честной игры», – написал Баенко.

