МЛС. Интер проиграл, ведя 3:0, тайм для Чеберко, камбэк Лос-Анджелеса
День камбэков в МЛС
В ночь со 2 на 3 мая в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялось 13 матчей.
«Атланта» дома пропустила от «Монреаля» уже на 6-й минуте – голом отметился Лонгстафф. Однако еще до перерыва хозяева благодаря голам Лобжанидзе и Латте Лата вышли вперед, а после перерыва грузинский нападающий оформил дубль и закрыл игру – 3:1
Украинский вингер «Монреаля» Геннадий Синчук в этом матче участия не принял из-за травмы.
«Коламбус» благодаря голу Хабруна выиграл первый тайм в игре с «Миннесотой», а на старте второго – Пикар удвоил преимущество хозяев. Однако добыть победу им не удалось, поскольку дубль Ебоа и гол Марканича перевернули всё с ног на голову и «Миннесота» уехала домой с тремя очками – 3:2.
Украинский защитник «Коламбуса» Евгений Чеберко вышел на поле после перерыва.
«Сан-Диего» благодаря дублю Ингвардсена вел в счете в игре с «Лос-Анджелесом» до 82-й минуты. Однако гости сумели спастись благодаря голам Буанга и Холлингсхеда – 2:2.
Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков вышел на замену в компенсированное ко второму тайму время.
«Интер Майами» на 34-й минуте выигрывал 3:0 у «Орландо» благодаря голам Фрея, Сеговии и Месси. До перерыва Охеда отыграл один гол, а после перерыва аргентинец отличился еще дважды и сравнял счет. Победный гол в компенсированное время забил Спайсер, завершив камбэк «Орландо» – 4:3.
МЛС. Регулярный чемпионат, 3 мая
Торонто – Сан-Хосе – 1:1
Голы: Шаллой, 2 – Джадд, 13
Спортинг Канзас – Сиэтл Саундерс – 1:1
Голы: Йовелич, 18 – Ротрок, 2
Реал Солт-Лейк – Портленд Тимберс – 2:0
Голы: Гозо, 10, Луна, 28
Интер Майами – Орландо Сити – 3:4
Голы: Фрей, 4, Сеговия, 25, Месси, 34 – Охеда, 39, 68, 78 (пен), Спайсер, 90+3
Атланта Юнайтед – Клуб де Фут Монреаль – 3:1
Голы: Лобжанидзе, 41, 50 Латте Лат, 45+6 – Лонгстафф, 6
Удаление: Вера, 90+1 (Монреаль)
Коламбус Крю – Миннесота Юнайтед – 2:3
Голы: Хабрун, 31, Пикар, 56 – Ебоа, 59, 66, Марканич, 74
Нью-Йорк РБ – ФК Даллас – 0:2
Голы: Муса, 54, Сарвер, 88
Нью-Ингленд Революшн – Шарлотт – 1:0
Гол: Хиль, 90+7 (пен)
Филадельфия Юнион – Нэшвилл – 0:0
Хьюстон Динамо – Колорадо Рэпидс – 1:0
Голы: Эннали, 72
Чикаго Файр – Цинциннати – 2:3
Голы: Кейперс, 16, 28 – Эвандер, 24, 31, 90+7 (пен)
Нереализованный пенальти: Кейперс, 90+1
Удаление: Смит, 56 (Цинциннати)
Сан-Диего – ФК Лос-Анджелес – 2:2
Голы: Ингвартсен, 7, 71 – Буанга, 82, 90+14
Лос-Анджелес Гэлакси – Ванкувер Уайткэпс – 1:1
Голы: Пейнтсил, 46 – Лаборда, 81
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Реала» готов отпустить украинца
Левандовски и Эзе продвигают BOSS