  4. МЛС. Интер проиграл, ведя 3:0, тайм для Чеберко, камбэк Лос-Анджелеса
МЛС США
Сан-Диего
03.05.2026 04:30 – FT 2 : 2
Лос-Анджелес
Major League Soccer
03 мая 2026, 08:41 | Обновлено 03 мая 2026, 09:08
МЛС. Интер проиграл, ведя 3:0, тайм для Чеберко, камбэк Лос-Анджелеса

День камбэков в МЛС

В ночь со 2 на 3 мая в рамках регулярного чемпионата МЛС состоялось 13 матчей.

«Атланта» дома пропустила от «Монреаля» уже на 6-й минуте – голом отметился Лонгстафф. Однако еще до перерыва хозяева благодаря голам Лобжанидзе и Латте Лата вышли вперед, а после перерыва грузинский нападающий оформил дубль и закрыл игру – 3:1

Украинский вингер «Монреаля» Геннадий Синчук в этом матче участия не принял из-за травмы.

«Коламбус» благодаря голу Хабруна выиграл первый тайм в игре с «Миннесотой», а на старте второго – Пикар удвоил преимущество хозяев. Однако добыть победу им не удалось, поскольку дубль Ебоа и гол Марканича перевернули всё с ног на голову и «Миннесота» уехала домой с тремя очками – 3:2.

Украинский защитник «Коламбуса» Евгений Чеберко вышел на поле после перерыва.

«Сан-Диего» благодаря дублю Ингвардсена вел в счете в игре с «Лос-Анджелесом» до 82-й минуты. Однако гости сумели спастись благодаря голам Буанга и Холлингсхеда – 2:2.

Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков вышел на замену в компенсированное ко второму тайму время.

«Интер Майами» на 34-й минуте выигрывал 3:0 у «Орландо» благодаря голам Фрея, Сеговии и Месси. До перерыва Охеда отыграл один гол, а после перерыва аргентинец отличился еще дважды и сравнял счет. Победный гол в компенсированное время забил Спайсер, завершив камбэк «Орландо» – 4:3.

МЛС. Регулярный чемпионат, 3 мая

Торонто – Сан-Хосе – 1:1

Голы: Шаллой, 2 – Джадд, 13

Спортинг Канзас – Сиэтл Саундерс – 1:1

Голы: Йовелич, 18 – Ротрок, 2

Реал Солт-Лейк – Портленд Тимберс – 2:0

Голы: Гозо, 10, Луна, 28

Интер Майами – Орландо Сити – 3:4

Голы: Фрей, 4, Сеговия, 25, Месси, 34 – Охеда, 39, 68, 78 (пен), Спайсер, 90+3

Атланта Юнайтед – Клуб де Фут Монреаль – 3:1

Голы: Лобжанидзе, 41, 50 Латте Лат, 45+6 – Лонгстафф, 6

Удаление: Вера, 90+1 (Монреаль)

Коламбус Крю – Миннесота Юнайтед – 2:3

Голы: Хабрун, 31, Пикар, 56 – Ебоа, 59, 66, Марканич, 74

Нью-Йорк РБ – ФК Даллас – 0:2

Голы: Муса, 54, Сарвер, 88

Нью-Ингленд Революшн – Шарлотт – 1:0

Гол: Хиль, 90+7 (пен)

Филадельфия Юнион – Нэшвилл – 0:0

Хьюстон Динамо – Колорадо Рэпидс – 1:0

Голы: Эннали, 72

Чикаго Файр – Цинциннати – 2:3

Голы: Кейперс, 16, 28 – Эвандер, 24, 31, 90+7 (пен)

Нереализованный пенальти: Кейперс, 90+1

Удаление: Смит, 56 (Цинциннати)

Сан-Диего – ФК Лос-Анджелес – 2:2

Голы: Ингвартсен, 7, 71 – Буанга, 82, 90+14

Лос-Анджелес Гэлакси – Ванкувер Уайткэпс – 1:1

Голы: Пейнтсил, 46 – Лаборда, 81

События матча

90’ +16
ГОЛ ! Мяч забил Райан Холлингсхед (Лос-Анджелес).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес), асcист Сон Хон Мин.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Ингвартсен (Сан-Диего), асcист Андерс Драйер.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Ингвартсен (Сан-Диего), асcист Андерс Драйер.
