Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
03.05.2026 17:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 мая 2026, 23:59 | Обновлено 03 мая 2026, 00:05
63
0

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 3 мая в 17:30 по Киеву

02 мая 2026, 23:59 | Обновлено 03 мая 2026, 00:05
63
0
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ливерпуль

В воскресенье, 3 мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 17:30.

Манчестер Юнайтед

Манкунианцы в текущем сезоне значительно спрогрессировали, особенно если сравнивать с предыдущим годом. Немалую роль в этом сыграло назначение Майкла Каррика, после которого результаты клуба пошли вверх. В общей сложности, за 34 тура Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» набрал уже 61 балл, что пока позволяет ему находиться на 3-й позиции общего зачета. Расстояние от 6-го места, которое не позволит сыграть в Лиге чемпионов, сейчас составляет уже 11 баллов.

Однако в Кубке Англии коллектив еще под руководством Рубена Аморима не удивил, покинув турнир на стадии 1/32 финала после поражения против «Брайтона» со счетом 1:2.

Ливерпуль

А вот мерсисайдцы наоборот по сравнению с прошлым сезоном значительно сдали. После 34 матчей текущего чемпионата Англии на балансе «Ливерпуля» есть 58 очков, благодаря которым он находится на 4-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от топ-3 небольшое – всего 3 зачетных пункта, поэтому победа в грядущей игре может значительно укрепить позиции клуба. Кубок Англии «красные» оставили в четвертьфинале, где уступили «Манчестер Сити» со счетом 4:0.

В Лиге чемпионов мерсисайдцам также удалось квалифицироваться в четвертьфинал – там их ждало противостояние с действующим обладателем трофея, французским «ПСЖ». «Ливерпуль» уступил парижанам с общим счетом 4:0 и покинул турнир.

Личные встречи

В последних 5 официальных матчах между клубами царит равновесие – каждый коллектив имеет по 1 победе, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • "Манчестер Юнайтед» победил в 6/7 домашних играх после назначения Майкла Каррика.
  • «Ливерпуль» проиграл в 5/7 предыдущих выездных играх.
  • В 6/7 последних матчах «МЮ» было забито более 2.5 голов.
  • В 7 предыдущих матчах «МЮ» было показано 4 красных карточки.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
3 мая 2026 -
17:30
Ливерпуль
Тотал больше 2.5 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. Футболист-мем зарабатывает миллионы на своем имени
ФОТО. «Хороших новостей нет»: экс-капитан Ман Сити рассказал о болезни
40 побед в сезоне. Артета превзошел достижение Венгера
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Ливерпуль Ливерпуль прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Футбол | 02 мая 2026, 10:14 1
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер

Артем опубликовал пост в telegram

УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Футбол | 02 мая 2026, 10:19 26
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины

Саленко сообщил, что в ассоциации против назначения Мальдеры

Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Футбол | 02.05.2026, 22:26
Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Футбол | 02.05.2026, 15:59
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Бокс | 02.05.2026, 08:47
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 43
Футбол
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 15
Бокс
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 16
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 16
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 11
Хоккей
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем