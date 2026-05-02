В воскресенье, 3 мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 17:30.

Манчестер Юнайтед

Манкунианцы в текущем сезоне значительно спрогрессировали, особенно если сравнивать с предыдущим годом. Немалую роль в этом сыграло назначение Майкла Каррика, после которого результаты клуба пошли вверх. В общей сложности, за 34 тура Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» набрал уже 61 балл, что пока позволяет ему находиться на 3-й позиции общего зачета. Расстояние от 6-го места, которое не позволит сыграть в Лиге чемпионов, сейчас составляет уже 11 баллов.

Однако в Кубке Англии коллектив еще под руководством Рубена Аморима не удивил, покинув турнир на стадии 1/32 финала после поражения против «Брайтона» со счетом 1:2.

Ливерпуль

А вот мерсисайдцы наоборот по сравнению с прошлым сезоном значительно сдали. После 34 матчей текущего чемпионата Англии на балансе «Ливерпуля» есть 58 очков, благодаря которым он находится на 4-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от топ-3 небольшое – всего 3 зачетных пункта, поэтому победа в грядущей игре может значительно укрепить позиции клуба. Кубок Англии «красные» оставили в четвертьфинале, где уступили «Манчестер Сити» со счетом 4:0.

В Лиге чемпионов мерсисайдцам также удалось квалифицироваться в четвертьфинал – там их ждало противостояние с действующим обладателем трофея, французским «ПСЖ». «Ливерпуль» уступил парижанам с общим счетом 4:0 и покинул турнир.

Личные встречи

В последних 5 официальных матчах между клубами царит равновесие – каждый коллектив имеет по 1 победе, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

"Манчестер Юнайтед» победил в 6/7 домашних играх после назначения Майкла Каррика.

«Ливерпуль» проиграл в 5/7 предыдущих выездных играх.

В 6/7 последних матчах «МЮ» было забито более 2.5 голов.

В 7 предыдущих матчах «МЮ» было показано 4 красных карточки.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52 по линии БК betking.