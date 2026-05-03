3 мая в 17:30 прошел центральный матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед вырвал победу у Ливерпуля (3:2) на арене Олд Траффорд в Манчестере.

Гости, уступая в счете, после перерыва отыграли два мяча. На 77-й минуте Кобби Мейну забил победный гол для МЮ (3:2), и этот гол принес три очка Красным Дьяволам и путевку в Лигу чемпионов.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (70), Ман Юнайтед (64), Ливерпуль, Астон Вилла (по 58).

АПЛ. 35-й тур, 3 мая

🔹 17:00. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 3:2

Голы: Кунья, 6, Шешко, 14, Мейну, 77 – Собослаи, 47, Гакпо, 56

