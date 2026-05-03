Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
03.05.2026 17:30 – FT 3 : 2
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 мая 2026, 20:29 |
1114
0

Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги

03 мая 2026, 20:29 |
1114
0
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая в 17:30 прошел центральный матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед вырвал победу у Ливерпуля (3:2) на арене Олд Траффорд в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Гости, уступая в счете, после перерыва отыграли два мяча. На 77-й минуте Кобби Мейну забил победный гол для МЮ (3:2), и этот гол принес три очка Красным Дьяволам и путевку в Лигу чемпионов.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (70), Ман Юнайтед (64), Ливерпуль, Астон Вилла (по 58).

АПЛ. 35-й тур, 3 мая

🔹 17:00. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 3:2

Голы: Кунья, 6, Шешко, 14, Мейну, 77 – Собослаи, 47, Гакпо, 56

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Кобби Мейну (Манчестер Юнайтед).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль), асcист Доминик Собослаи.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед).
По теме:
333 матча. МЮ продолжил феноменальную серию в АПЛ
Турнирная таблица АПЛ. МЮ досрочно обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов
ВИДЕО. Провал в обороне. Шахтер вышел вперед в матче против Динамо
Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Ливерпуль видео голов и обзор Беньямин Шешко Матеус Кунья Кобби Мейну Доминик Собослаи Коди Гакпо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03 мая 2026, 15:30 27
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Принципиальное противостояние в Киеве

Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Бокс | 03 мая 2026, 10:12 3
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион

Функционер заинтересован в организации боя против Кабайела

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Футбол | 03.05.2026, 07:52
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 03.05.2026, 20:12
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Футбол | 03.05.2026, 11:12
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 18
Футбол
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
УСИК: «Скоро мы с Фьюри уйдем, нас заменят такие боксеры, как...»
02.05.2026, 06:02
Бокс
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 142
Теннис
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 4
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 12
Хоккей
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
03.05.2026, 08:36 5
Футбол
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем