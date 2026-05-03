Стала известна оценка Малиновского за матч с Аталантой
Стала известна оценка украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского за матч 35-го тура чемпионата Италии с «Аталантой».
Встреча завершилась нулевой ничьей.
Украинский хавбек на поле вышел на 70-й минуте, без результативных действий. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру Малиновского в 6.7 и 6.1 балла соответственно.
Лучшим по версии SofaScore стал вратарь «Дженоа» Джастин Бейлов, который совершил семь сейвов. WhoScored выделил защитника «гриффонов» Лео Остигарда с оценкой 8.5.
