Стала известна оценка Малиновского за матч с Аталантой

Стала известна оценка украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского за матч 35-го тура чемпионата Италии с «Аталантой».

Встреча завершилась нулевой ничьей.

Украинский хавбек на поле вышел на 70-й минуте, без результативных действий. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру Малиновского в 6.7 и 6.1 балла соответственно.

Лучшим по версии SofaScore стал вратарь «Дженоа» Джастин Бейлов, который совершил семь сейвов. WhoScored выделил защитника «гриффонов» Лео Остигарда с оценкой 8.5.