Грифоны выстояли. Дженоа с Малиновским испортила настроение Аталанте

Вечером, 2 мая, состоялся последний матч игрового дня 35-го тура Серии А: «Аталанта» противостояла «Дженоа».

Местом проведения поединка стала стадион New Balance Arena в Бергамо.

«Богиня» создала больше моментов, чем ее соперник, однако результат оказался одинаковым для обеих команд – голов не забито, ничья (0:0).

Руслан Малиновский вышел лишь на 70-й минуте и также помог «Дженоа» сохранить ворота в неприкосновенности.

Серия А. 35-й тур, 2 мая

«Аталанта» – «Дженоа» – 0:0

Getty Images/Global Images Ukraine

