Италия02 мая 2026, 23:42 | Обновлено 02 мая 2026, 23:44
213
0
Грифоны выстояли. Дженоа с Малиновским испортила настроение Аталанте
«Богиня» так и не нашла ключ к воротам соперника
02 мая 2026, 23:42 | Обновлено 02 мая 2026, 23:44
213
0
Вечером, 2 мая, состоялся последний матч игрового дня 35-го тура Серии А: «Аталанта» противостояла «Дженоа».
Местом проведения поединка стала стадион New Balance Arena в Бергамо.
«Богиня» создала больше моментов, чем ее соперник, однако результат оказался одинаковым для обеих команд – голов не забито, ничья (0:0).
Руслан Малиновский вышел лишь на 70-й минуте и также помог «Дженоа» сохранить ворота в неприкосновенности.
Серия А. 35-й тур, 2 мая
«Аталанта» – «Дженоа» – 0:0
Фотогалерея матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 02 мая 2026, 19:52 14
2 мая Марта переиграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA 1000 в столице Испании
Футбол | 02 мая 2026, 12:40 4
Поляк близок к продолжению карьеры в Турине
Футбол | 02.05.2026, 22:09
Футбол | 02.05.2026, 10:14
Теннис | 02.05.2026, 19:31
Комментарии 0
Популярные новости
Снукер
01.05.2026, 09:03 26
01.05.2026, 06:02 15
01.05.2026, 09:38 16
01.05.2026, 08:23 10
02.05.2026, 08:47 3
02.05.2026, 09:28 15
01.05.2026, 10:07 2