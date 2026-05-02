Аталанта – Дженоа. Малиновский – в запасе. Смотреть онлайн LIVE

2 мая в рамках 35-го тура итальянской Серии А состоится матч «Аталанта» – «Дженоа».

Местом проведения поединка станет стадион «New Balance Arena» в Бергамо.

Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Перед началом тура «Дженоа» с Русланом Малиновским находится на 14-м месте (39 очков), «Аталанта» пока седьмая (54 балла).

Команды дважды встречались в рамках текущего сезона, и дважды победу одерживала «Аталанта»: 4:0 в Кубке Италии и 1:0 в Серии А.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

