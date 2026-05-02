Воробей: «Это лучший нападающий Шахтера»

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей перед матчем 26-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером» сравнил линии атаки соперников.

– По вашему мнению, кто выйдет основным форвардом «Шахтера», и кого было бы лучше выпустить с первых минут?

– На данный момент для меня лучший нападающий «Шахтера» – Лассина Траоре. Даже если он не забивает, то играет на команду, очень много плюсов от его игры. Кауан Элиас, мне кажется, еще где-то не адаптировался к нашему футболу, поэтому он сейчас, пожалуй, не в самой лучшей форме.

– Будет ли, по вашему мнению, «Динамо» пытаться сыграть на ошибках в защите «горняков»? Ведь в игре с «Кристал Пэлас» были ошибки, а Пономаренко в блестящей форме.

– Думаю, «Шахтер» будет контролировать игру, а «Динамо» постарается за счет отбора и быстрых контратак провести атаки. Думаю, будет акцент на скоростные атаки в «Динамо», – сказал Воробей.

Матч «Динамо» – «Шахтер» пройдет завтра, 3 мая. Начало – в 18.00.