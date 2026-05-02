  4. Маркевич назвал шанс для Динамо в матче с Шахтером
02 мая 2026, 19:18 |
Маркевич назвал шанс для Динамо в матче с Шахтером

Мирон Маркевич считает, что динамовцы могут использовать ротацию и усталость соперника

УАФ. Мирон Маркевич

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от главного матча выходных – «Динамо» против «Шахтера».

«Шансы примерно равны, но у «Шахтера» состав все-таки посильнее. Однако постоянные переезды «горняков» дают о себе знать, ведь это не так просто, поэтому игра может получиться вязкой. Это несколько уравнивает шансы».

«Думаю, что у «Шахтера» будет ротация. В матче с «Кристал Пэлас» еще не все потеряно, нужно как-то цепляться, поэтому основных игроков стоит сохранить на четверг. Есть возможность дать поиграть другим. Скамейка у «Шахтера» длинная, там многие хорошие футболисты сидят без практики. Надо их проверять. В чемпионате у «горняков» есть запас в восемь очков – даже если они проиграют, ничего страшного не произойдет. С таким отрывом титул у них уже фактически в кармане».

Игра состоится в воскресенье и стартует в 18:00.

По теме:
Серьезная потеря. ЛНЗ сыграет против Динамо без лидера
Журналист: «В контракт Мальдеры нужно прописать изучение украинского языка»
Героизм вратаря помешал. Карпаты удержали ничью против ЛНЗ
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
Футбол | 02 мая 2026, 10:19 24
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины

Саленко сообщил, что в ассоциации против назначения Мальдеры

УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Футбол | 02 мая 2026, 16:00 51
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник

«Сине-желтых» возглавит известный итальянский специалист Андреа Мальдера

Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Футбол | 02.05.2026, 10:14
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Матч Шахтера и Полтавы состоится не в Кропивницком
Футбол | 02.05.2026, 15:03
Матч Шахтера и Полтавы состоится не в Кропивницком
Матч Шахтера и Полтавы состоится не в Кропивницком
КВАРЦЯНЫЙ: «Будет 95% самоотдачи от Шахтера и 120% от Динамо»
Футбол | 02.05.2026, 19:08
КВАРЦЯНЫЙ: «Будет 95% самоотдачи от Шахтера и 120% от Динамо»
КВАРЦЯНЫЙ: «Будет 95% самоотдачи от Шахтера и 120% от Динамо»
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 42
Футбол
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
30.04.2026, 20:10 1
Бокс
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
30.04.2026, 23:53 187
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 2
Бокс
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 19
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
01.05.2026, 04:02 12
Футбол
