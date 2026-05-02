Маркевич назвал шанс для Динамо в матче с Шахтером

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от главного матча выходных – «Динамо» против «Шахтера».

«Шансы примерно равны, но у «Шахтера» состав все-таки посильнее. Однако постоянные переезды «горняков» дают о себе знать, ведь это не так просто, поэтому игра может получиться вязкой. Это несколько уравнивает шансы».

«Думаю, что у «Шахтера» будет ротация. В матче с «Кристал Пэлас» еще не все потеряно, нужно как-то цепляться, поэтому основных игроков стоит сохранить на четверг. Есть возможность дать поиграть другим. Скамейка у «Шахтера» длинная, там многие хорошие футболисты сидят без практики. Надо их проверять. В чемпионате у «горняков» есть запас в восемь очков – даже если они проиграют, ничего страшного не произойдет. С таким отрывом титул у них уже фактически в кармане».

Игра состоится в воскресенье и стартует в 18:00.